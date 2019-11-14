Чому фракція "Голос" вирішила не голосувати за бюджет 2020: пояснення нардепки

За дві години у ВРУ 14 листпоада розглянули і остаточно прийняли Державний бюджет на 2020 рік. "За"проголосували 280 депутатів, переважно – зі "Слуги народу". Правки до документу в залі не розглядали, адже за їх словами, зробили це на комітеті. Натомість, фракція "Голос" утрималася від голосування за державний бюджет.

Про причини такого рішення у прямому ефірі 24 каналу розповіла наредпка від "Голосу" Інна Совсун.

Важливо: Рада проголосувала за Держбюджет на 2020 рік: основні цифри

Невідповідність обіцянкам

Чому фракція "Голос" не проголосували за бюджет 2020?

Коли приймали програму дій уряду, ми почули дуже оптимістичний сценарій розвитку ситуації в країні від прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Ми почули, що уряд гарантує зростання економіки на 40% за наступних п'ять років. Тепер ми отримали проєкт бюджету на 2020 рік, який будується на основі припущення про зростання економіки на наступний рік всього на 3,7%. Це зовсім не відповідає обіцянкам і партії "Слуга народу", і уряду.

Вочевидь, що ми не побачили зростання надходжень від боротьби з контрабандою на митниці від покращення адміністрування податків. Обіцянки, які були дані, не закладені в проєкт бюджету 2020 року. Безперечно, що є в проєкті бьюджету окремі позитивні риси. Зокрема, за вимаганням нашої фракції при підготовці бюджету до другого читання було збільшено вадатки на зарплати освятнам на 3,7 мілярдів гривень. Але разом з тим, це не є той проєкт бюджету, який би гарантував економічний прорив для держави.

До теми: Особливості бюджету-2020: кому виділили найбільше грошей

Збільшення видатків на нереформовані правоохоронні органи

Які саме зміни ви б внесли? Які конкретні ризики побачили?

Ми побачили суттєве зростання видатків на окремі правоохоронні органи, наприклад – на ДБР, до якого є сьогодні чимало запитань щодо чинного керівника, і щодо ефективності роботи. Видатки на ДБР зросли на 70%. Такі речі ми бачимо так само у збільшенні фінансування на СБУ, при тому що ми не бачимо ніяких вимог щодо реформування правоохоронних орагнів.

Ми наполягаємо, що, наприклад, підрозділ, який займається боротьбою з корупцією в економіці (а насправді провокує цю корупцію) – давно треба прибрати зі СБУ. Ми чуємо ці обіцянки з боку президента, але в проєкті бюджету на 2020 рік ми бачимо, що нереформованій СБУ пропонують збілишити видатки. Тобо це ті речі, які, вочевидь, можна було скерувати на соціальні витрати, на освіту, на медицину.

Закладений дохід без законодавчого підгрунтя

Ми бачили що в доході на наступний рік в бюджеті передбачені гроші від приватизації і від азартних ігор, але поки що приватизація не проведена, а азартні ігри до кінця не лагалізовані. Чи можна теоретичні речі вносити вже до держбюджету?

Ні, насправді, це дуже дивне рішення з боку уряду. Можна вносити ті речі, під які сьогодні вже є законодавче забезпечення. На сьогодні ми бачимо надходження в 3 мільярди від легалізації гральних ігор, проте парламент не приймав ніяких рішень з цього приводу. Для мене це питання особливо чутливе, тому що з цих 3 мільярдів – 2 планують скерувати на розвиток спроможних шкіл.

Це цікаво: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті-2020

Порівняно з попереднім роком, у бюджеті збільшені видатки на основні сфери життя: охорона здоров'я, оборона і так далі. Що ви скажете з цього приводу?

Видатки на різні сфери життя суспільства зростають завжди, тому що зростає ВВП, зростає обсяг економіки. Не такими темпами, як би нам хотілося, звісно.



Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу