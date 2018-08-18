Чому Кернес ніколи не сяде

Суд, що виносить безпрецедентні рішення і множить на нуль прокуратуру, та політичні домовленості перетворюють здавалося б нездійснені речі на нашу із вами реальність.

Отже, герой не одного нашого розслідування про харківські схеми – чинний мер Харкова Геннадій Кернес – знову у топі новинних стрічок. Його скандальна кримінальна справа про викрадення та побиття активістів Майдану, в якій він головний підозрюваний, закрита!

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Таке рішення ухвалив суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов. До речі, такий фінал сам Кернес анонсував на своїй Facebook-сторінці ще наприкінці червня. Він точно щось знав.

Якщо не пам'ятаєте, то коротко нагадаю суть справи Кернеса. Коли спалахнув Євромайдан, харківський мер був затятим прибічником Віктора Януковича та навіть брав участь у сепаратистському з'їзді, що проходив у місцевому палаці спорту. Протести євромайданівців відбувалися і у Харкові, в центрі спалахували жорсткі сутички – людей били нещадно.



Під Євромайдану у Харкові також побили письменника Сергія Жадана

Двоє учасників євромайдану Сергій Ряполов та Олександр Кутянин згодом заявили до прокуратури, що їх особисто бив та катував Геннадій Кернес та його охоронці у готелі "Національ".

На підставі їхніх заяви у березні 2014 року ГПУ під керівництвом тодішнього прокурора Олега Махніцького порушила кримінальне провадження проти Кернеса та його охоронців. А рівно через рік – вже передала до суду. Задля об'єктивності сам процес із Харкова перенесли до сусіднього Полтави. Нібито для того, аби учасники процесу не могли вплинути на безпристрасність слуг Феміди.

Засідання, що час від часу супроводжувалися то перфомансами, то мітингами, то взагалі повною тишою тривали понад три роки! До речі поміж засіданнями Кернес встиг вдруге переобратись на посаду харківського міського голови.

І от напередодні ми отримали фінал цієї судової саги. 10 серпня справу геть закрили. Не знайшли підстав, що підтвердили б невинуватість підозрюваних? Е-е-е ні – причиною стали прокурори-прогульники. Схоже, це безпрецедентний випадок у вітчизняній судовій практиці. Суддя поставив у гучній кримінальній справі крапку через те, що прокурори, які є стороною обвинувачення, не прийшли на судові засідання сім разів поспіль.

У справі 19 прокурорів. І всім заразом стало байдуже до справи Кернеса. Напевне суддя керувався наступною логікою: якщо сторона державного обвинувачення ігнорить справу, то значить цінності вона жодної не має.

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Звісно, зчинився скандал. Генеральний прокурор обурився на дії судді, навіть вирішив порушити проти нього кримінальну справу. Але ж не побачив головної проблеми – де були його прокурори, чому не ходили на засідання? Виявляється, були на офіційному лікарняному і готові надати відповідні довідки.

Абсурдна ситуація. Відверто притягнуте за вуха судове рішення про закриття гучної кримінальної справи. Наврядчи хтось повірив у те, що це все просто збіг обставин, а не сплановане рішення.



Геннадій Кернес

А, може, суддя Антонов у такий спосіб вирішив самоусунутись від відповідальності виносити вирок – чи то обвинувачувальний чи виправдовувальний, на який власне і сподівався сам Кернес. Суддя і без того насправді тягнув цю справу, як міг.

На сьогодні відомо, що і Генпрокуратура, і сам постраждалий у справі Сергій Ряполов подали апеляційні скарги на рішення Антонова. Здається, справу таки поновлять. Але ж ми понад три роки спостерігали, як вона розглядається – хіба хтось ще має ілюзії щодо якихось суттєвих наслідків для Кернеса? Їх не буде. Постраждалий у справі Ряполов вважає так само, але сподівається бодай на умовний термін для свого кривдника.

Кернес почувається впевнено. Час від часу він опиняється на межі, але виходить сухим із води з будь-яких неприємних ситуацій. Його явно не проукраїнська позиція під час Євромайдану та участь у сепаратитському з'їзді не стала причиною для кримінального переслідування. Він – одна з головних дійових осіб кооперативної схеми, але навіть не підозрюваний у справі, і от – черговий фарс із цією справою та суддєю Антоновим.

Кернес примудряється утримуватись на плаву за будь-якої влади. Зараз він висловлює особливу лояльність до Прошенка, не криючись. Про підтримку чинного Президента на майбутніх виборах говорить у кожному інтерв' ю. Харків'яни у переважній більшості мером теж задоволені – із принципу "ну хоч щось робить". Тож певний відсоток голосів на виборах у Харкові Кернес певне таки чинному гаранту забезпечить.

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Таки для нашої країни подібний розклад – типова ситуація. Прикро констатувати, але ж ми всі пороззявляли роти і розуміємо, що вдіяти нічого не можемо.

Закриття справи кернеса у Полтаві юридично виконане досконало – за законом і не підкопаєшся. Нас усіх знову обвели навколо пальця. Та не опускаймо рук. На тих самих виборах, які наближаються із кожним днем, вибір доведеться робити кожному із нас, аби лишень знову не схибити.