Чому кожен київський ТРЦ може стати братською могилою

Днями світ сколихнула новина про жахливу пожежу в ТРЦ російського міста Кемерово. А яка ситуація з пожежною безпекою у київських торгово-розважальних центрах? Це питання обговорювали на прес-конференції у Голос.ua.

Чи безпечні київські ТРЦ?

Україну та Росію пов'язують не лише так звані "братні стосунки", а й спільні державні будівельні норми (ДБН). Справа в тім, що у чинному законодавстві України чітко окреслених ДБН торгово-розважальних центрів не існує. Звідси і всі проблеми, вважає архітектор Віктор Гліба.

Такого об'єкта, як торгово-розважальний центр, у нашому законодавстві просто немає. Торгові і розважальні центри різні за функцією, мають різні евакуаційні показники по ширині і довжині евакуаційних проходів і по системі пожежної безпеки. Схрестивши носорога з бегемотом, що можна очікувати?

– прокоментував Гліба.

За його даними, жоден зі 125-ти київських ТРЦ не відповідає на 100% державним будівельним нормам за ступенем вогнестійкості. Зокрема, капітальні стіни більшості центрів зроблені з невідповідного матеріалу. Тому про перший клас витривалості і мови бути не може. Відтак згоратимуть вони не за 150, а лише за 15 хвилин.

"Капітальні стіни – це не металево-алюмінієво-пінопластові перегородки. Жодна наша перегородка в ТРЦ не простоїть більше 15 хв. Як спрацює та сигналізація, вже не матиме значення. Ви просто задихнетесь від пластику і звукоізолюючих матеріалів, застосування яких заборонено в торгівельних центрах!" – зазначає архітектор.

Крім цього, допустимої площі для торгівельних центрів – 2,5 тис. кв. м. – теж не завжди дотримуються. Деякі ТРЦ сягають і 72 тис. кв. м.

Цілковите вигорання будівлі ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово сталося саме через порушення державних будівельних норм. На цьому наголосив екс-радник міністра з надзвичайних ситуацій Костянтин Гринчук. На його думку, повторення кемеровського сценарію абсолютно можливе в наших реаліях.

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Будівля не має згорати повністю. Вона має ділитися на протипожежні відсіки. А в наших ТРЦ якщо є ескалатор, яким можна піднятись на всі поверхи, то ним так само поширюватиметься вогонь. Якщо пожежа буде на 1-му поверсі, матимемо ті ж проблеми, які сьогодні так гучно обговорюємо,

– прокоментував експерт.

Проблема в тому, що кожен ТРЦ збудований за індивідуальним проектом, зазначив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук.

За його словами, жоден торгово-розважальний центр у Києві не відповідає всім вимогам пожежної безпеки. І основне завдання – усунути порушення якомога швидше.

Якщо будівля збудована за всіма нормами ДБН і зібрана з негорючих або зі стійких до високих температур матеріалів, це дозволяє простіше реагувати на такі надзвичайні ситуації. Якщо ж ми візьмемо коробку, обшиємо її горючими матеріалами, не зробимо правильні евакуаційні виходи, то це буде братська могила,

– каже Ткачук.

На часі – позапланові перевірки

Мер міста Віталій Кличко дав вказівку провести позапланові перевірки всіх ТРЦ.

Але за чинним законодавством візитів без попередження годі очікувати. Першими перевірятимуть ТРЦ на рахунок усунення зауважень, в яких незадовго до цього вже були інспекції. Результати висвітлюватимуться в ЗМІ.

Якщо ситуація не змінилась, заклад не закриють, але передадуть інформацію у правоохоронні органи. Чи обмежать роботу торгового центру, залежатиме від рішення суду.

У практиці Ткачука подібні випадки ніколи не закінчувались закриттям. За порушення власник або балансоутримувач заплатить адміністративний штраф, а кримінальну відповідальність понесе лише у випадку трагедії.

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За даними Гринчука, на 2018-й рік ДСНС запланувала 38 тисяч перевірок.

Проте введений у 2016-му мораторій на різні види перевірок суттєво ускладнив ситуацію.

Через мораторій у нас більше людей отруїлося горілкою, більше згоріло. Ми два роки жили у суцільному хаосі. Мали три тисячі пожежних інспекторів, які нічого не робили. А їм платили зарплату. Оголосивши мораторій на різного роду державний контроль, держава таким чином відмовилася від виконання своїх функцій,

– наголосив екс-радник міністра.

З 2018-го мораторій частково відмінений.

Чи вистачає пожежного оснащення?

Минулого року на матеріально-технічне оснащення пожежно-рятувального підрозділу виділили 6 млн гривень. У цьому році виділено вже більше 20 млн.

Сьогодні у Києві є один 90-метровий і два 50-метрових підйомника для усунення пожеж. Більшість автодрабин, якими користуються рятувальники, сягають 30-40 метрів, повідомив Ткачук. На його думку, з цим оснащенням зручно працювати у старій частині міста.

Техніка оснащується. Нове обладнання закупляємо. Необхідності використання таких великих драбин 68-64 метра в місті немає. Нам потрібні мобільні 40-метрові, яких достатньо,

– зазначив Ткачук.

Проте архітектор Гліба іншої думки.

Пожежні драбини в Києві ще радянського зразка. А нам розповідають, що йдемо в Європу. Я хотів би побачити цю Європу з одною 90-метровою драбиною на 4-мільйонне місто. Такого міста в них немає. У них навіть міста до мільйона мають по 4 таких машини,

– вважає він.

Окрім цього, висота будівель у Києві не має перевищувати 25 поверхів. Вище нічого живого не мало б бути.

Однак житловий комплекс "Олександрівський", що на Севастопольській площі, є 28-поверховим, повідомляє Гринчук. І показує сертифікат, у якому вказано, що будинок, нібито, має 25 поверхів.

"Ось підписи всіх державних чиновників про те, що все в нормі. Це ряд злочинців, яких треба посадити. Але їх не посадять ніколи. Окрім забороненої висоти, у будинку є горючий пінопласт, тимчасові кабелі, через які не спрацює ні сигналізація, ні система відведення диму", – каже він.

Будинків, які перевищують будівельні норми за висотою, чотири. За його словами, у випадку надзвичайної ситуації люди стануть заручниками. І жодні 40-метрові автодрабини не допоможуть.

Що робити у випадку надзвичайної ситуації?

Якщо вже сталася пожежа чи вибух у ТРЦ, що робити при цьому, розповідає Роман Ткачук:

- необхідно зателефонувати 101;

- коли заходите до торговельного центру, ви повинні орієнтуватися, де розміщено евакуаційний вихід, і у випадку надзвичайної події потрібно рухатися у напрямку до нього;

- якщо двері евакуаційного виходу зачинено, потрібно за допомогою підручних засобів ламати замки та виходити;

- для захисту дихальних шляхів дихати потрібно через одяг. Також фахівець радить присісти на підлогу та рухатися навприсядки, адже дим піднімається наверх.

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