Чому насправді Волкер прибув до України: російський політолог дав пояснення

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибув із візитом до Києва, щоб зрозуміти позицію української сторони перед вирішальними переговорами з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Таку думку в коментарі виданню InfoResist висловив російський політолог Андрій Піонтковський.

"Мені здається, що американці сподіваються, можливо хочуть, не виключаю такої можливості, що росіяни будуть конструктивнішими. По-перше, тому що санкції наближаються дуже серйозні", – припустив російський політолог.

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"Але потім справді у нашій пресі з'явилася низка статей людей, близьких до Кремля, так званих прагматиків, я їх назву – Кортунов, Арбатов, Тренін. У Треніна взагалі була найбільш вражаюча стаття, вона називалася "Зрозуміти Україну", сенс якої був, що "хлопці, ми вже Україну для себе пр**рали і треба думати про те, що пора закінчувати конфлікт". А ось у статтях Кортунова і Арбатова виникали думки про можливість миротворців на всій території "Лугандонії" аж до кордону", – розповів Піонтковськй.

Загалом Москва шукає те, що я називаю гібридною капітуляцією, зробити щось таке, що Захід сприйняв би як відступ і винагородив зняттям санкцій, а своєму "піплу" можна було б подати як чергову перемогу,

– висловив переконання політолог.

Тобто, за словами політолога, Волкер чекає зараз на серйозні переговори з Москвою.

"І тому цілком зрозуміло, що він хоче зондувати українську позицію, як вона, Україна, могла б відреагувати на ті чи інші нові пропозиції", – додав Піонтковськй.

Коментуючи чутки про існування таємної інформації щодо завершення війни на Донбасі саме в 2018 році, політолог сказав: "Ніякої секретної інформації, крім тієї, яку я вам сказав, немає".

"Я вам скажу, що більшість російської так званої еліти розуміють, що загалом вони в тупику. Що вся ця операція провалилася, вони виявилися в ж*пі. Ось про це вони всі думають, включаючи і самого Путіна", – наголосив Піонтковськй.

"Стан справ у московській верхівці такий, тому і Волкер приїхав. Волкер чекає серйозного раунду переговорів", – висловив переконання політолог.