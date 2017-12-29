Волкер оприлюднив мету Росії щодо України
Кремль вестиме боротьбу за уми та настрої українців ще довго, оскільки він хоче зробити Україну частиною великої російської орбіти. Також Росія хоче відчувати відповідальність за всіх російськомовних людей, де б вони не перебували.
Таку заяву зробив спецпредставник США з питань України Курт Волкер у ефірі радіостанції "Ехо Москви".
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"Вважаю, що Росія хоче, аби Україна була частиною великої російської орбіти, частиною великої слов'янської сім'ї, мала добрі стосунки з Росією та дружній до Росії уряд. Але за іронією, на виході виходить рівно протилежне. Уряд України зараз є більш скептичним щодо Росії, більш націоналістичним і прозахідним, ніж будь-коли. І це ставлення зараз зміцнюється в молодому поколінні українців, тому що все, що вони знають, це вторгнення Росії на територію їхньої країни і насильство, яке виходить від цього вторгнення. Так що це Росії вирішувати, в чому її інтерес, але поки це не працює", – підкреслює дипломат.
За його словами, мета Росії щодо України залишається такою, як і раніше, однак тактика її має змінитися.
"Окупаційне утримування території не працює. Звичайно, Росія буде вести боротьбу за серця та уми українців ще довго, і нікого це не повинно дивувати, але це повинно відбуватися на законному полі, а не коли Росія вторгається в Україну та забирає її території", – зауважив представник Держдепу.
Водночас він підкреслив, що війна на Донбасі приносить Росії лише збитки: санкції, втрату репутації у світі, військові витрати, людські втрати.
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"Росія, на мій погляд, хоче відчувати відповідальність за всіх російськомовних людей, де б вони не перебували, хоче чинити вирішальний вплив на сусідні країни, і хоче, щоб до неї ставилися як до однієї з найбільших сил у світі. І я не думаю, що ці інтереси Росії коли-небудь зміняться. Крім того, Володимир Путін хоче увійти в історію як миротворець. Як людина, яка відновила велич Росії та зробила її шанованою у світі країною", – констатував Волкер.