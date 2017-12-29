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Волкер оприлюднив мету Росії щодо України

22:31, 29 грудня 7673 Читать новость на русском
Росія хоче, аби Україна була частиною великої російської орбіти, – Курт Волкер
Росія хоче, аби Україна була частиною великої російської орбіти, – Курт Волкер / Соцмережі

Кремль вестиме боротьбу за уми та настрої українців ще довго, оскільки він хоче зробити Україну частиною великої російської орбіти. Також Росія хоче відчувати відповідальність за всіх російськомовних людей, де б вони не перебували.

Таку заяву зробив спецпредставник США з питань України Курт Волкер у ефірі радіостанції "Ехо Москви".

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"Вважаю, що Росія хоче, аби Україна була частиною великої російської орбіти, частиною великої слов'янської сім'ї, мала добрі стосунки з Росією та дружній до Росії уряд. Але за іронією, на виході виходить рівно протилежне. Уряд України зараз є більш скептичним щодо Росії, більш націоналістичним і прозахідним, ніж будь-коли. І це ставлення зараз зміцнюється в молодому поколінні українців, тому що все, що вони знають, це вторгнення Росії на територію їхньої країни і насильство, яке виходить від цього вторгнення. Так що це Росії вирішувати, в чому її інтерес, але поки це не працює", – підкреслює дипломат.

За його словами, мета Росії щодо України залишається такою, як і раніше, однак тактика її має змінитися.

"Окупаційне утримування території не працює. Звичайно, Росія буде вести боротьбу за серця та уми українців ще довго, і нікого це не повинно дивувати, але це повинно відбуватися на законному полі, а не коли Росія вторгається в Україну та забирає її території", – зауважив представник Держдепу.

Водночас він підкреслив, що війна на Донбасі приносить Росії лише збитки: санкції, втрату репутації у світі, військові витрати, людські втрати.

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"Росія, на мій погляд, хоче відчувати відповідальність за всіх російськомовних людей, де б вони не перебували, хоче чинити вирішальний вплив на сусідні країни, і хоче, щоб до неї ставилися як до однієї з найбільших сил у світі. І я не думаю, що ці інтереси Росії коли-небудь зміняться. Крім того, Володимир Путін хоче увійти в історію як миротворець. Як людина, яка відновила велич Росії та зробила її шанованою у світі країною", – констатував Волкер.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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