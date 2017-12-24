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Волкер пояснив, як можна припинити війну на Донбасі та повернути Крим

18:03, 24 грудня 3926 Читать новость на русском
Курт Волкер
Курт Волкер / Соцмережі

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер переконує, що слід й надалі зберігати тиск на Росію, в тому числі і за допомогою санкцій. За його словами, лише так можна припинити війну на Донбасі та повернути Крим.

Таку заяву він зробив у коментарі італійській газеті La Stampa.

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За його словами, 2017 рік став найбільш кровопролитним за увесь час військового протистояння на Донбасі.

"Кількість порушень перемир’я збільшилася, кількість загиблих мирних жителів є найвищою з початку боїв", – зауважив співробітник Держдепу.

Відтак, він запропонував зберігати тиск на Росію.

Кремль має змусити свої сили дотримуватися перемир’я та відвести зброю. Ми прагнемо досягти домовленості, за якою Москва відводить свої сили та дозволяє блакитним шоломам ООН зайняти позиції для забезпечення безпеки. Росія своїми діями лише посилює свою ізольованість, тому зусилля проти її дій в Україні мають змусити Кремль відступити,
– переконує дипломат.

Водночас він наголосив, що санкції мають залишатися в силі, доки існують причини, через які їх запровадили.

"Ключовою умовою є виконання Мінських угод, їх провал є сильною мотивацією. Дуже важливо, щоб США та Європа були єдиними у своїй позиції щодо цього питання. Адже у такому разі Кремль не має можливості створити в Україні проросійську силу. Натомість спільні зусилля допомогли створити сильний антиросійський уряд", – зазначив Волкер.

Щодо питання анексії Криму, то на його переконання, довгострокова проблема.

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"Ми не можемо визнати анексію. Я не думаю, що Росія невдовзі погодиться повернути Крим, тому нам потрібна тривала політика невизнання та збереження санкцій", – додав спецпредставник США з питань України.

Крім того, Волкер привітав рішення США поставляти в Україну озброєння.

"Це гарна новина, тому що українці повинні бути здатними захищатися на своїй території", – констатував він.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії АТО Війна на Донбасі Україна – Росія Анексія Криму Курт Волкер Санкції
Джерело: 24 Канал
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