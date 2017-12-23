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Порошенко офіційно підтвердив важливу домовленість з Трампом

20:37, 23 грудня 2152 Читать новость на русском
Україна отримає летальну оборонну зброю зі США
Україна отримає летальну оборонну зброю зі США / АП

Президент Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що Україна справді отримає летальну оборонну зброю зі Сполучених Штатів Америки.

Про це глава України написав на своїй сторінці у Facebook.

"Як і домовлялися з президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення адміністрації Білого дому було підтверджено під час моєї вчорашньої (22 грудня, – "24") розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном", – зазначив Порошенко.

Читайте також: В МЗС Росії зробили заяву щодо планів США надати зброю Україні

Президент подякував Вашингтону за чітку позицію та двопартійну підтримку України. Порошенко зазначив, що зброя з США для ЗСУ не для наступу, а для відсічі країни-агресора з українських територій та захисту військових і мирного населення.

Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії – гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю,
– наголосив він.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що США нададуть Україні оборонне озброєння в рамках зусиль Вашингтона щодо зміцнення обороноздатності країни.

Окрім того, Адміністрація Трампа схвалила постачання Україні снайперських гвинтівок M107A1 і супутнього устаткування на суму 41,5 мільйони доларів.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі АТО Петро Порошенко Зброя Україна – Росія США Дональд Трамп Рекс Тіллерсон
Джерело: 24 Канал
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