Переговори з бойовиками на Донбасі щодо миротворців лише затягнуть конфлікт, – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія усіляко затягує конфлікт на Донбасі, роблячи все для того, щоб війна тривала й надалі.

За словами Курта Волкера, намагання Росії продавити вимогу про те, щоб участь у переговорах щодо миротворців на Донбасі брали представники "ЛДНР", лише затягне конфлікт на Донбасі. Про це Волкер сказав під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Cousil, передає УНІАН.

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Росія прикидається, що її там немає. Вона наполягає, аби в рамках "нормандського процесу" велися справи з представниками Луганська і Донецька, яких Росія створила. Хоча вони є нерівними та незаконними партнерами. Вона наполягає, щоб Україна робила це. У зусиллях, щоб з'ясувати, чи буде Росія готовою змінити курс, відвести свої сили та погодитись на миротворчу силу у регіоні на Донбасі, Росія сказала "ні", бо "ви повинні мати справи з людьми з Луганська і Донецька". І наслідки цього полягатимуть лише у легітимізації її присутності та призведуть до подальшого затягування конфлікту,

– наголосив Волкер.

Також Волкер додав, що минула ніч була однією з тих ночей, коли рівень насильства був одним з найвищих у цьому році, починаючи з лютого.

"2017-й є роком з найбільшим рівнем насильства у конфлікті з часу його початку", – зазначив він.

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При цьому сама Росія, яка є активним учасником конфлікту, усіляко намагається заперечити це. Однак це лише погіршує ситуацію.

"Росія продовжує заперечувати свою власну роль у цьому конфлікті на Донбасі, і саме тому так важко це урегулювати від самого початку. Росія наполягає на тому, що вона не має нічого спільного із силами, які вона створила, якими вона командує, які вона контролює з сепаратистськими керівними органами, у яких вона змінює за своїм бажанням лідерів, як вона це зробила у Луганську минулого місяця", – зауважив спецпредставник США.