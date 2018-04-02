Чому новий голова НАЗК Мангул – людина цілком вірна Порошенку

Нашим бідним чиновникам, у яких, як з’ясувалося, є чимало маєтків, іномарок, земельних ділянок та готівки, можна не переживати. Все, що їм довелося під страхом кримінальної відповідальності показати в електронних деклараціях, і раніше мало кого з правоохоронців цікавило. І надалі теж не цікавитиме.

З посади пішла Наталя Корчак – голова Національного агентства із запобігання корупції. Саме це агентство мало забезпечити ретельну перевірку чиновницьких декларацій на предмет зівставлення витрат і доходів.

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Але за два роки її керівництва агентством, цей орган спромігся перевірити лише 130 електронних декларацій з 1 000 200. І, навіть в перевірених деклараціях, члени НАЗК разом із Корчак не знайшли якихось суттєвих порушень.

Їх не зацікавило те, що Президент Порошенко не вніс до декларації свою віллу на морському узбережжі Іспанії, а прем’єр Гройсман живе в дорогій квартирі, яку купила його теща на незрозуміло які гроші. А теща секретаря РНБО Олександра Турчинова придбала шикарний маєток під Києвом і тисячі квадратних метрів офісних площ. І це в 78 років.

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А перший заступник глави СБУ Демчина, хоч офіційно прописаний в гуртожитку, насправді живе в дорогому будинку в елітному селищі неподалік столиці. Всі ці факти у пані Корчак та її колег не викликали жодної цікавості. Не кажучи вже про тисячі суддів, митників, прокурорів та голів адміністрацій і відомств, які задекларували будинки, валізи з грішми, автопарки іномарок та колекції картин.



Наталія Корчак

Хоча Нацагентство із запобігання корупції створювалося саме для цього: уважно перевіряти електронні декларації чиновників і робити висновки: звідки взялося майно, і чи придбано воно за чесно зароблені гроші, чи за хабарі. Тож, вся робота з перевірки фактично була провалена.

І за ці два роки перевірено менше одного відсотка декларацій. Натомість, попри фактичний саботаж перевірки, члени НАЗК разом з Наталією Корчак отримували чималі зарплати в 100 тисяч гривень на місяць, і регулярно виписували собі ще більші премії.

І ось безславна каденція пані Корчак, яка коштувала нам чимало грошей і два роки часу, завершилася. Днями вона пішла з посади. І її замінив новий голова НАЗК – Олександр Мангул. Якщо ви думаєте, що ось тепер він з підлеглими зараз як візьметься за перевірки декларацій – то це не зовсім так. Швидше за все, нас чекають ще два роки імітації перевірок чиновницьких доходів.

І тисячі українських корупціонерів, які змушені були витягти на світ божий свої численні статки, можуть і далі спати спокійно. Тому що, новий голова НАЗК, – людина на 100 % вірна Президенту.

А Президент у нас, як відомо, дуже не терпимий до корупції. Бо до потрапляння в агентство, Олександр Мангул працював головою Мелітопольскої райадміністрації на Запоріжжі, куди був призначений указом Президента. І до того ж, очолював місцеву партійну організацію партії "Блок Петра Порошенка". А ще, в часи роботи в Мелітополі, пан Мангул завжди позитивно відгукувався про главу держави в місцевій пресі. В одному з інтерв’ю він заявив, що від Порошенка, коли той був Міністром економіки в уряді Азарова отримав чудовий майстер-клас, як вести переговори. Тож, фактично, може вважати Президента своїм вчителем.



Олександр Мангул

І хоча на папері очолюване паном Мангулом агентство має бути суворо незалежне і відсторонене від усіх гілок влади та політиків, є великі сумніви, що і нового голову НАЗК дуже зацікавлять і вілла Порошенка, і квартира Гройсмана, і маєток Турчинова, і будинок Демчини. Особливо, перед президентськими виборами, на яких нинішній владі знадобиться адміністративна підтримка тисяч корумпованих чиновників на місцях.

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Куди більше, очевидно, цікавитимуть НАЗК статки громадських активістів, які викривають корупцію, і які зусиллями влади тепер теж змушені подавати електронні декларації. Ось тут і почнуться справжні перевірки та покарання. Тим більше, нещодавно всіх антикорупціонерів радник президента Юрій Бірюков назвав ворогами. Друзям – все. А ворогам – закон. Так у нас завжди працює правосуддя.