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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чому партія Вакарчука різко втратила рейтинг: відповідь експерта

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      Партія Вакарчука втрачає рейтинг
      Партія Вакарчука втрачає рейтинг / Getty Images

      Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, партія "Голос" на межі прохідного бар'єру – 4,4%. Голоси українців, які підтримували політсилу Святослава Вакарчука, перейшли до "Слуги народу" та "Європейської солідарності".

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політичний експерт Олексій Мінаков. Він вважає, що таке падіння рейтингу "Голосу" пов'язане з останніми ефірами на провідних телеканалах, в яких Святослав Вакарчук брав участь.

      Важливо! Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      "Вакарчук пройшовся по ключових ефірах провідних каналів, які мають дуже високі охоплення. М'яко кажучи, ефіри були невдалими, вони стали вірусними, ці провали, можна сказати, пішли в народ. Навіть, якщо людина цього не бачила, то їй про це розповіли. Це єдина логічна причина, чому рейтинг "Голосу" просів попри передвиборчий тур", – пояснив експерт.

      Він пригадав ефір під час якого Юлія Тимошенко поставила Святослава Вакарчука в скрутне становище. Вона запитала його про ціну на газ, однак, той не міг відповісти.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Які партії можуть пройти до Верховної Ради? На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність" та ВО "Батьківщина". Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології з 25 червня по 7 липня.

      рейтинги партій
      Рейтинг партій відповідно до опитування КМІС: інфографіка 24 каналу

      Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Мінаковим в ефірі 24 каналу: 

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України Партія Голос Слуга народу Святослав Вакарчук - новини Європейська солідарність Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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