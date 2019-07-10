Чому партія Вакарчука різко втратила рейтинг: відповідь експерта

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, партія "Голос" на межі прохідного бар'єру – 4,4%. Голоси українців, які підтримували політсилу Святослава Вакарчука, перейшли до "Слуги народу" та "Європейської солідарності".

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політичний експерт Олексій Мінаков. Він вважає, що таке падіння рейтингу "Голосу" пов'язане з останніми ефірами на провідних телеканалах, в яких Святослав Вакарчук брав участь.

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"Вакарчук пройшовся по ключових ефірах провідних каналів, які мають дуже високі охоплення. М'яко кажучи, ефіри були невдалими, вони стали вірусними, ці провали, можна сказати, пішли в народ. Навіть, якщо людина цього не бачила, то їй про це розповіли. Це єдина логічна причина, чому рейтинг "Голосу" просів попри передвиборчий тур", – пояснив експерт.

Він пригадав ефір під час якого Юлія Тимошенко поставила Святослава Вакарчука в скрутне становище. Вона запитала його про ціну на газ, однак, той не міг відповісти.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Які партії можуть пройти до Верховної Ради? На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність" та ВО "Батьківщина". Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології з 25 червня по 7 липня.



Рейтинг партій відповідно до опитування КМІС: інфографіка 24 каналу

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Мінаковим в ефірі 24 каналу: