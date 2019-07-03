Чому потрібно змінювати будівлю апарату президента: пояснення політолога

Володимир Зеленський вже незабаром переїде до нової будівлі – Українського дому. Коштуватиме такий переїзд майже 300 мільйонів гривень або 11,46 мільйона доларів. Навіщо Зеленському переїжджати та чи є у цьому переваги – читайте далі.

Як сказав політолог Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу, змінювати локацію апарату президента потрібно.

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У чому плюси переїзду Зеленського

На думку Мінакова, перебувати у будівлях Верховної ради або Адміністрації Президента важко, бо над людиною нависає дух бюрократії та корупції. І все це не сприяє ефективній роботі.

Є безліч закордонних прикладів. Скажімо, у Грузії або у пост-радянських країнах не рідко робили теж саме, аби переосмислити саму державну інституцію, зокрема й Адміністрацію Президента,

– сказав політолог.

Він підкреслив, що у сучасному офісі приходять інші, більш прогресивні думки.

Чому Український дім не кращий варіант

Політолог наголосив, що великої різниці між будівлею АП та Українським домом немає. Крім того, будівля нового Офісу Президента не є нова, а в її реконструкцію треба вкладати 11,46 мільйона доларів.

Розташування нового Офісу Президента з точки зору транспортної інфраструктури є не дуже вдалою. Варто розуміти, що будь-який протест під будівлею ОП призведе до величезних заторів. Важко сказати, що насправді зміниться після переїзду Зеленського,

– пояснив Мінаков.

Як Зеленський аргументує свій переїзд

Зеленський каже, що в теперішній АП дуже складна атмосфера і президент не хоче звикати до неї. Тож, глава держави планує переїхати до іншої будівлі й зараз розглядаються її проекти. А на місці нинішньої Адміністрації пропонують зробити художній музей.

Проект нового Офісу Президента