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      Чому продовжили ліцензію каналу Медведчука: вплив СБУ на рішення Нацради

      405 Читать новость на русском
      112 канал
      112 канал / mediasat.info

      Відповідно до закону про телебачення та радіомовлення, Національна рад має прийняти рішення про продовження або не продовження ліцензії за 60 днів до закінчення терміну дії. У 2018 році Нацрада розглядала питання каналу "1+1" про не продовження їм ліцензії на цифрове мовлення. Тоді був досить широкий суспільний резонанс, але за цим шумом якраз забули про компанії, які транслювали "112 канал".

      Національна рада повинна була прийняти рішення до 19 липня 2018 року. Тоді відбулося три засідання: 11, 12 та 19 липня. І якби рішення тоді було прийняте, то ніяких проблем зараз не було б. Про це в програмі "Що це було?" пояснив член Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Олег Черниш.

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      Член Нацради розповів, що питання щодо "112 каналу" не ухвалили, бо воно зникло з порядку денного.

      На моє питання "Чому зникли ці канали" спочатку 11 липня відповіли, що будуть розглядатися загальнонаціональні ліцензії, а потім регіональні. Кожного разу я задавав це питання і під всілякими приводами відповідали: "пізніше", "ще є час". Поки я не сказав, що буду сам ініціювати винесення цього питання на засіданні,
      – повідомив член Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Олег Черниш.

      Черниш додав, що тоді з’явився дуже цікавий лист "Для службового користування", який є із спеціальним грифом, що забороняє його публічно поширювати.

      Олег Черниш
      Олег Черниш

      "Не я сказав свого часу про цей лист, тому зараз вже можу розповісти. Мене ознайомили з ним у кабінеті нашого голови пана Юрія Артеменка й це лист від СБУ", – заявив член Нацради Черниш.

      Тут дуже цікава історія, бо перший лист, який я читав, якраз рекомендував утриматися від прийняття рішення по "112 каналу". Ветувати вони де-юре не можуть, а просити, чому б і ні,
      – додав Черниш.

      Юрій Артеменко
      Юрій Артеменко

      Член Нацради розповів, що коли потім захотів ще раз подивитися на цей лист ДСК (Для службового користування – 24 канал), то його не виявилося. Він як випадково з’явився, так випадково і зник. Був запит від народного депутата Мустафи Найєма щодо цього листа, але Національна рада показала йому зовсім інший.

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      "А тільки у січні 2019 року з’явився лист датований червнем чи липнем 2018 року, який є зареєстрований у нас в Національній раді. Проте вже іншого змісту, де СБУ просить не продовжувати ліцензію. Відбулася маніпуляція", – повідомив член Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Олег Черниш.

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      Теги: Новини України ЗМІ Віктор Медведчук Медіа СБУ Мустафа Найєм
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