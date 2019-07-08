Штучно створюють підстави для закриття каналу, – власник NewsOne Козак про звинувачення ГПУ

Заява генпрокурора Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NewsOne з російським "Промсвязьбанком" є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесійність чи професійну непридатність. Кінцевим бенефіціаром і власником ЗМІ не є жодна кіпрська компанія.

Про це мовиться у заяві нардепа від "Опозиційного блоку" і власника NewsOne Тараса Козака, що опублікована на сайті телеканалу.

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Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником NewsOne і володію 100% телеканалу безпосередньо. Інші твердження генерального прокурора, зокрема, щодо участі каналу в терористичній діяльності, є абсолютно безпідставними. Я розглядаю їх як штучно створені підстави для застосування санкцій проти NewsOne і його закриття з політичних мотивів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, він називає кримінальне провадження і заяви генпрокурора Луценка "юридичною нісенітницею", а також – "дешевим піаром і спробою втриматися на посаді".

Зазначимо, що Генпрокуратура зареєструвала на NewsOne справу про замах на скоєння державної зради. Усе – через підготовку каналом скандального телемосту "Надо поговорить" з російським прокремлівським ЗМІ "Росія 24".

Окрім того, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що СБУ та ГПУ здобули інформацію про те, що одна й та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних кампаній – бенефіціарних власників українського телеканалу NewsOne та російського ПАТ "Промсвязьбанк", який є уповноваженим банком для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора.

Луценко про власників NewsOne: відео

Що відомо про скандал з телемостом NewsOne і "Росія 24"?

Український телеканал NewsOne, що належить куму Путіна і лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" збиралися провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутися 12 липня, анонсував проект відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов.

Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.

Така новина викликала шквал обурень серед українців, на ситуацію відреагував і президент Зеленський. Він назвав спробу проведення телемосту дешевим і небезпечним піаром перед виборами.

Врешті телеканал NewsOne відмінив проведення телемосту. Причиною назвали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Попри скасування телемосту під стінами телеканалу ввечері 8 липня зібралися протестувальники. Вони вимагали скасування ліцензії для NewsOne.

Чому NewsOne пов'язують з Медведчуком?

Бо він є фактичним власником телеканалу, а також ще двох ЗМІ – "112 Україна" і ZIK. Так, кум Володимира Путіна має неабиякий медійний вплив в Україні.

Цими ЗМІ за документами володіє народний депутат 8-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.



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