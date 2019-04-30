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      Чому стрибає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити

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      Чому падає курс гривні і що робити
      Чому падає курс гривні і що робити / gettyimages.com

      Євро і долар з початку 2019-го дешевшали. Під вибори традиційно підвищився інтерес – що відбувається і чого чекати від курсу, чому він коливається? Відповідь незмінна ось вже чотири роки – тому що в Україні прийнято політику плаваючого (гнучкого) курсу валют.

      Що таке гнучкий курс

      Гнучкий курс валют – такий, що визначається ринковими факторами, які діють на валютному ринку. Гнучкий валютний курс формується під дією попиту та пропозиції валюти, при цьому уряд не втручається у їх формування.

      Читайте також: Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів

      Як регулює валютний курс Нацбанк

      Ніяк. НБУ сьогодні не відповідає за курс, не регулює його і не придумує, внаслідок прийнятої політики інфляційного таргетування, його мета – досягнення низької стабільної інфляції. 

      Єдине, що він може (і робить, як запевняють в НБУ), – зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу, виходить з продажем іноземної валюти.

      Чому гривня дешевшає відносно долара

      Курс долара відносно гривні нині визначає ринок, тобто – попит і пропозиція на валютному ринку, простими словами – потреба у валюті та її продаж від різних учасників ринку. Потреба у валюті нерівномірна. Як пояснив економіст Віталій Шапран, валютний ринок – теж ринок: "Іноді у дрібному русі курсу не може бути пояснень. Ви стояли у чергах до каси банку або у супермаркетах? Ви часто спостерігали таку картинку, коли то нікого не було, то моментально утворюється черга. Так само і на ринку валюти".

      Читайте також: Стрибки долара та євро: чому не варто панікувати через курс валют

      У НБУ ріст курсу долара та євро в Україні пояснюють головним, на їхнє бачення, фактором – сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна: коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші і продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Елементарно – те, чого багато, дешевше, ніж те, чого мало.

      Однак економісти виділяють ще й інші чинники, зокрема, чим більша доля тіньової економіки, тим вища ймовірність, що "чорний" ринок буде впливати на міжбанк і курс. Простіше кажучи – "тіньовики", які також закуповують валюту, теж збільшують попит на неї. І коли не продають зароблене, а виводять в офшори – так само не сприяють зниженню курсу.

      Крім того, є ще фактор виплати за ОВДП – облігаціями внутрішньої державної позики – коли іноземні інвестори купують цінні папери держави під гарантії уряду, вкладаючи, відповідно валюту. За певний період часу необхідно повернути вкладене – це теж ще один фактор попиту на валюту, а отже – її подорожчання.

      Крім того, за визначенням НБУ, на курс впливають також "ситуативні та психологічні фактори".

      Яким буде курс до кінця року

      Гривня у 2019 році, ймовірно, буде коштувати 28,86 гривні за долар – таку цифру прогнозують у нещодавньому аналітичному звіті Fitch. 

      Читайте також: Яким буде курс долара в Україні у наступні 5 років

      Що робити українцям

      Не панікувати і не бігти скуповувати долари. Не вірити маніпуляторам, які натякають або й прямо кажуть, мовляв, "курс долара росте, завтра всі помремо". Девальвація 2014-2016 років навряд чи повториться, вважає Шапран.

      Переваги і недоліки гнучкого курсу

      Економічна наука вказує, що гнучкий валютний курс краще діє в умовах великих економік з різноманітними структурами виробництва, з високорозвиненою економічною і фінансовою системами. Саме тому окремі українські економісти наполягають на тому, що гнучкий валютний курс малопідходящий для української економіки нині.

      Звісно, сильною українську економіку не назвеш. Але згідно з економічною теорією, політика гнучкого курсу має свої переваги навіть у наших умовах.

      Отже, плюси:

      • гнучкий курс відображає реальний стан економіки держави;
      • за умови ефективної роботи ринків і вільно плаваючого курсу у спекулянтів зникає можливість отримання прибутку за рахунок центрального банку;
      • рівень міжнародних резервів країни не змінюється, оскільки не потрібно витрачати їх на підтримку фіксованого курсу.

      Недоліки:

      • прогнозувати гнучкий валютний курс важко, він може бути не визначеним, а це –труднощі для підприємств у сфері планування та ціноутворення;
      • в українських реаліях, коли стабільний курс став звичкою – коливання співвідношення вартості долар-гривня викликають паніку.

      Але щоб не піддаватися цій паніці, варто просто пам'ятати про політику плаваючого курсу і вивчати – чому саме курс змінився в окремо взятий період часу.

      Читайте також: Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Статті Курси валют Долар-Гривня Валюта
      Джерело: 24 канал
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