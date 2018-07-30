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Чому судді затягують справу Кернеса, якого звинувачують у викраденні та катуванні людей

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Активісти переконані, що справу мера Харкова Геннадія Кернеса, якого звинувачують у викраденні та катуванні людей, навмисно затягують. Вони вже три роки стежать за процесом та переконують, що суддя Андрій Антонов, який і веде справу, всіляко гальмує розгляд провадження.

Саме сьогодні цей Андрій Антонов мав складати іспити на профпридатність у кваліфікаційній комісії. Від результатів тестування залежить, чи взагалі працюватиме суддя у рідній Полтаві.

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Поки у стінах Вищої кваліфікаційної комісії суддів проходять іспити, на вході вже збираються активісти. Кілька десятків харків'ян 30 липня приїхали до Києва. З плакатами вимагають звільнити суддю Антонова.

Сам суддя повинен був цього дня пройти тест на профпридатність. Проте екзамен тривав три години, але Антонов на іспит так і не приїхав.

Суддя не з'явився, від суду надійшло повідомлення про те, що суддя перебуває в нарадчій кімнаті з 10 липня 2018 року, тому він сьогодні не з'явиться на виконання іспиту,
– сказав головний спеціаліст секретаріату ВККСУ Роман Корчук.

У нарадчій кімнаті він все тій же справі Кернеса. Другий тиждень думає над вироком. І хоча закон такі тривалі роздуми забороняє, активісти переконані, що таким чином Антонов просто тягне час, щоб присудити Кернесу менше покарання.

Суддя Андрій Антонов
Суддя Андрій Антонов

Сам же суддя вже поскаржився у ГПУ, нібито на нього тиснуть. Аби розгляд справи не зупинявся, активісти антикорупційного блоку учасників АТО вирішили особисто пообіцяти захист Антонову. Проте на робочому місці у Київського районному суді у місті Полтава його так само не застали.

Як громадська організація вживемо всіх заходів. Будемо його з дому зустрічати та на роботу проводжати, а тут його охоронятимемо, щоб суддя почувався в безпеці і жодна людина не впливала на його рішення і не втручалась у розгляд справи,
– запевняють активісти.

Геннадія Кернеса та його охоронців судять вже три роки. Звинувачують у викраденні, катуванні та погрозах вбити двох євромайданівців Олександра Кутяніна і Сергія Ряполова. Мер Харкова, звинувачення, звісно ж заперечує, мовляв, це йому мститься Арсен Аваков, з яким має особистий конфлікт.

Попередні засідання у справі неодноразово переносили через лікування та реабілітацію Кернеса. Якщо ж вину доведуть, йому загрожує до 15-ти років за ґратами. А, тим часом, він керує містом, налагодив добрі стосунки з президентом і навіть заявляв, що підтримуватиме його під час президентських виборів.

Що таке справа Геннадія Кернеса? 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, зокрема, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування, погроза вбивством.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Судді Геннадій Кернес Новини Полтави Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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