Чому судді затягують справу Кернеса, якого звинувачують у викраденні та катуванні людей

Активісти переконані, що справу мера Харкова Геннадія Кернеса, якого звинувачують у викраденні та катуванні людей, навмисно затягують. Вони вже три роки стежать за процесом та переконують, що суддя Андрій Антонов, який і веде справу, всіляко гальмує розгляд провадження.

Саме сьогодні цей Андрій Антонов мав складати іспити на профпридатність у кваліфікаційній комісії. Від результатів тестування залежить, чи взагалі працюватиме суддя у рідній Полтаві.

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Поки у стінах Вищої кваліфікаційної комісії суддів проходять іспити, на вході вже збираються активісти. Кілька десятків харків'ян 30 липня приїхали до Києва. З плакатами вимагають звільнити суддю Антонова.

Сам суддя повинен був цього дня пройти тест на профпридатність. Проте екзамен тривав три години, але Антонов на іспит так і не приїхав.

Суддя не з'явився, від суду надійшло повідомлення про те, що суддя перебуває в нарадчій кімнаті з 10 липня 2018 року, тому він сьогодні не з'явиться на виконання іспиту,

– сказав головний спеціаліст секретаріату ВККСУ Роман Корчук.

У нарадчій кімнаті він все тій же справі Кернеса. Другий тиждень думає над вироком. І хоча закон такі тривалі роздуми забороняє, активісти переконані, що таким чином Антонов просто тягне час, щоб присудити Кернесу менше покарання.



Суддя Андрій Антонов

Сам же суддя вже поскаржився у ГПУ, нібито на нього тиснуть. Аби розгляд справи не зупинявся, активісти антикорупційного блоку учасників АТО вирішили особисто пообіцяти захист Антонову. Проте на робочому місці у Київського районному суді у місті Полтава його так само не застали.

Як громадська організація вживемо всіх заходів. Будемо його з дому зустрічати та на роботу проводжати, а тут його охоронятимемо, щоб суддя почувався в безпеці і жодна людина не впливала на його рішення і не втручалась у розгляд справи,

– запевняють активісти.

Геннадія Кернеса та його охоронців судять вже три роки. Звинувачують у викраденні, катуванні та погрозах вбити двох євромайданівців Олександра Кутяніна і Сергія Ряполова. Мер Харкова, звинувачення, звісно ж заперечує, мовляв, це йому мститься Арсен Аваков, з яким має особистий конфлікт.

Попередні засідання у справі неодноразово переносили через лікування та реабілітацію Кернеса. Якщо ж вину доведуть, йому загрожує до 15-ти років за ґратами. А, тим часом, він керує містом, налагодив добрі стосунки з президентом і навіть заявляв, що підтримуватиме його під час президентських виборів.

Що таке справа Геннадія Кернеса? 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, зокрема, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування, погроза вбивством.