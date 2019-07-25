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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чому ЦВК так довго рахує голоси після парламентських виборів

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      Підрахунок голосів після парламентських виборів
      Підрахунок голосів після парламентських виборів / Радіо Свобода (ілюстративне фото)

      Центральна виборча комісія поки що не може оголосити остаточні результати виборів до Верховної Ради, бо в кількох округах ще не завершений підрахунок голосів.

      ЦВК зробить все можливе, щоб оголосити результати виборів, у 15-денний термін, запевнив заступник голови комісії Євген Радченко, повідомляє zn.ua.

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      "Окружні виборчі комісії демонструють дуже хорошу швидкість і точність роботи, 41 комісія вже здала протоколи. Уточнених протоколів, наприклад, у порівнянні з президентськими виборами набагато менше", – розповів заступник голови ЦВК.

      Він уточнив, що дії деяких окружних комісій оскаржуються в судах, тож ЦВК очікує на судові рішення. Зокрема, мовиться про округ №50 на Донеччині.

      Триває підрахунок голосів в округах №2017 та №210 на Чернігівщині. Різниця між кандидатами дуже мала і їхні прихильники ретельно стежать за кожним голосом і бюлетенем, тому такі серйозні затримки, пояснив Радченко.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада ЦВК
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