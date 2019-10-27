Чому Україна, на відміну від Грузії, не може подолати корупцію, – експосол Катамадзе

У Грузії побороли корупцію, тому що боролись, а не створювали різні органи. Так у коментарі 24 каналу заявив експосол Грузії в Україні, президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

На думку дипломата, в Грузії було введено зрозумілі правила гри. Натомість в Україні борються з наслідками, а треба змінювати правила (закони, податковий, митний та інші кодекси).

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Катамадзе додає, що, наприклад, контрабанду на митниці можна зупинити за день, якщо є бажання.

Необхідно ухвалити нові кодекси, які прості та зрозумілі й однаково інтерпретуватимуться суспільством, бізнесом і контролюючими органами. Тоді немає підґрунтя для корупції,

– вважає експосол.

І це при тому, що Грузія була однією з найкорумпованіших країн пострадянського простору. Особливо гостро стояло питання щодо побутової корупції. Йдеться про отримання довідок тощо. Аби здолати цей вид корупції, в Грузії побудували Будинки юстиції. Там неможливо домовитись про хабар, бо ті, хто приймає документи, нічого не вирішують. Хочеш отримати якусь довідку швидше – офіційно більше плати. Якщо клієнт приїде в Будинок юстиції, там буде кілька відділень банків, завдяки яким немає черг, але є конкуренція. І там надається багато різних сервісів. Їх перелік не залежить від місця дислокації Будинку юстиції. Клієнта однаково якісно обслуговують і нададуть аналогіні сервіси як в гірській місцевості, куди звертається кілька людей за день, так і в туристичному Батумі, куди приходять тисячі.

Як заробляти на викриванні корупції, дивіться тут:



В Україні все робиться половинчасто. Почали робити Центри "Готово", але там можна отримати лише кілька сервісів. А це ж дискредитація всієї ідеї. На переконання дипломата, реформа – це щоденні зміни.

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Хто такий Грігол Катамадзе? Грузинський дипломат і громадський діяч. У 1998-2000 роках – заступник міністра оборони Грузії з питань військової політики і міжнародного військового співробітництва, перший цивільний заступник міністра оборони. 2000-2007 і 2009-2013 роки – Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні. 2007-2008 роки – заступник міністра закордонних справ Грузії. Зараз – президент ВГО "Асоціація платників податків України".

Про інші паралелі між Україною і Грузією, а також про те, чому нас не захистив Будапештський меморандум та чи втомився від нас Захід, – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з експослом Грузії Гріголом Катамадзе.