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      Чому українці голосували за Шарія: думки експертів

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      Чому українці голосували за Шарія
      Чому українці голосували за Шарія / Фото з відкритих джерел

      Після підрахунку значної частини голосів стало відомо, що партія Анатолій Шарій отримала підтримку 2,3% виборців та навіть обійшла, зокрема, політсилу чинного прем'єра Володимира Гройсмана.

      Так, за словами головного редактора видання "Наші гроші" Олекси Шалайського, Шарій вже давно відомий, адже він жив в Україні і був таким журналістом, який розповсюджував фейки. Про це він заявив у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Тоді на сайті, який називався "АнтиШарій LiveJournal", саркастично писалося про проросійського блогера. Тоді цей сайт навіть був популярнішим, ніж самі публікації Шарія", – відповів експерт.

      Чому голосували за Шарія? "Мені здається, що суспільство відчуває себе відірваним від влади, не відчуває бажання за цю владу заступитися, навіть внутрішньо", – наголосив кандидат-мажоритарник від партії "Голос" Леонід Ємець.

      За його словами, коли хтось починає владу засуджувати, суспільство починає говорити "так їм і треба", і це породжує певну симпатію до тієї людини.

      Анатолій Шарій
      Анатолій Шарій

      "Шарій же не говорить, що він з Москви, він каже, що сидить в Нідерландах, вболіває за Україну і піднімає державний прапор. Тобто це візуально виглядає нормально", – додав Шалайський.

      Шарій знаходить один відсоток правдивої інформації і додає до цього 99% фейків. Як відвернути українців від Шарія? Його ж засобами – альтернативним контентом, який буде розрахований на таких же людей". Є, наприклад, програма "Наші гроші" – це альтернатива Шарію, там чудові розслідування,
      – наголосив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

      Натомість Леонід Ємець вважає, що до закону про мову в Україні має бути закон про пропаганду.

      Хто такий Анатолій Шарій?Відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно висловлюється про Україну, зокрема Євромайдан і ЗСУ, та підігрує російській пропаганді. З 2014 року випустив низку відеороликів із критикою української влади, в який часто надавав недостовірну інформацію або відверто її перекручував. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він втік ще у 2012 році.

      Повне відео Виборчого марафону за 19:00, 22 липня

       

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Анатолій Шарій
      Джерело: 24 канал
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