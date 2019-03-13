Чому в Україні дорожчають овочі
У лютому в Україні здорожчали овочі через зростання цін на тепличні сирі продукти в Туреччині. Ціни зросли через несприятливу погоду, а Туреччина – головний постачальник овочів узимку.
"Під впливом зростання цін на зовнішніх ринках та обмежених обсягів якісної сировини також продовжило дорожчати борошно", – повідомили УНН у прес-службі Нацбанку.
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Високими залишилися і річні темпи зростання цін на овочі борщового набору. Усе через слабший врожай окремих овочів як в Україні, так і в Європі.
Джерело: 24 Канал
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