Чому в Україні дорожчають овочі

У лютому в Україні здорожчали овочі через зростання цін на тепличні сирі продукти в Туреччині. Ціни зросли через несприятливу погоду, а Туреччина – головний постачальник овочів узимку.

"Під впливом зростання цін на зовнішніх ринках та обмежених обсягів якісної сировини також продовжило дорожчати борошно", – повідомили УНН у прес-службі Нацбанку.

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Високими залишилися і річні темпи зростання цін на овочі борщового набору. Усе через слабший врожай окремих овочів як в Україні, так і в Європі.