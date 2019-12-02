Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися

1 грудня у Києві невідомі обстріляли авто депутата В'ячеслава Соболєва. Через обстріл загинув його трирічний син Олександр.

Щодо дитини, мабуть, це ексцес виконавця (хоча ще не факт) і посягали все ж таки на бізнесмена.

Моторошні деталі: Вибіг з дитиною на руках і кричав про допомогу, – Соболєв розповів деталі стрілянини у Києві

Біографія бізнесмена така, що не треба бути фахівцем аби передбачити конфлікти у його житті з подібним сценарієм. Тай політичний шлях цікавий, з ким тільки не співпрацював – "За єдину Україну!", "Блок Юлії Тимошенко", "Наша Україна", "Регіони", "Блок Петра Порошенка".