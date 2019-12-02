Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися
1 грудня у Києві невідомі обстріляли авто депутата В'ячеслава Соболєва. Через обстріл загинув його трирічний син Олександр.
Щодо дитини, мабуть, це ексцес виконавця (хоча ще не факт) і посягали все ж таки на бізнесмена.
Моторошні деталі: Вибіг з дитиною на руках і кричав про допомогу, – Соболєв розповів деталі стрілянини у Києві
Біографія бізнесмена така, що не треба бути фахівцем аби передбачити конфлікти у його житті з подібним сценарієм. Тай політичний шлях цікавий, з ким тільки не співпрацював – "За єдину Україну!", "Блок Юлії Тимошенко", "Наша Україна", "Регіони", "Блок Петра Порошенка".
Колись у 90-ті така манера вирішення бізнес-конфліктів була поширена по всій Україні, але згодом залишилась лише на сході країни. Після 2014 року в Києві почали знову вчинятись подібні злочини, бо носії цієї субкультури переїхали далі від війни, як і звичайні правослухняні громадяни.
Треба сказати, що на заході так з'ясовують ділові стосунки лише в середовищі кримінального бізнесу – наркотики, секс-індустрія тощо. В нас же такий кривавий спосіб вирішення ділових конфліктів використовують і в дозволеному законом бізнесі.
Про що це свідчить для нас з вами? Про те, що ніякої реформи правоохоронних і судових органів не відбулось. Бо це вони повинні вирішувати конфлікти. Але до них немає сенсу звертатись, бо переможуть гроші, а не справедливість. Тому відбувається самосуд.
Скажімо, зупинити рейдера законними способами неможливо. Забрати величезні борги – теж неможливо. Поділити справедливо майно між партнерами, у разі конфлікту, через суд не вийде. Покарати шахрая – не вийде. Тож, зброя заміняє роботу державних інституцій.
P.S. Загиблу дитину дуже шкода і батькам щиро співчуваю, незалежно від того, хто вони.
Автор: Анна Маляр
Джерело: Facebook
Радимо ознайомитися! Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину: усе, що відомо