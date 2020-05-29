Перемога! Сьогодні ми повернули під контроль держави Центренерго. Незважаючи на весь спротив: судовий тролінг, неодноразове мінування будівлі Фонду Держмайна, тиск на Наглядову раду Центренерго. Ми зробили висновки після минулої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника Центренерго Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин.

Зверніть увагу! Ахметов знову краде у шахтарів, або Корупційна схема на мільярди

Що тепер?

Ми виявимо всіх, хто перейшов на темну сторону сили. На сьогодні в нас навіть немає інформації про стан справ на підприємстві. Попереднє керівництво Центренерго приховувало від нас дані аудиту. Все, що в нас є – це великі підозри, що не все гладко. Я думаю, якби все було гаразд, то не треба було б мінувати Фонд, аби лише не зібралася наглядова рада!

Все це ми робимо для того, щоб Центренерго перетворилося з чорної діри українського бюджету, де зникли близько 100 мільярдів гривень з 2004 року, на двері до економічного розвитку та інвестицій. Від прозорості та порядку на підприємстві до успішної та розумної приватизації – дорога пряма та коротка. І перший крок вже зроблено.