Слідчі ДБР знайшли чорну скриньку винищувача, який упав на Одещині

Розслідування падіння бойового літака під час виконання завдання на Півдні України отримало важливий доказ. Фахівці вже розпочали складну роботу з відновлення бортового реєстратора, аби відтворити деталі останніх хвилин польоту.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, працівники відомства розшукали бортовий реєстратор винищувача, який 10 серпня 2026 року впав у Березівському районі Одеської області.

"Чорна скринька" зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі, тому зараз фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту.

Наразі слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події, однак жодна з них поки не є остаточно підтвердженою. Розслідування справи перебуває під особистим контролем Директора ДБР.

Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб об'єктивно та максимально повно встановити причини цієї авіаційної події. Слідство має дати чітку відповідь, що саме сталося під час виконання бойового завдання і які фактори до цього призвели. Жодна з версій не буде відкинута без ретельної перевірки,

– Олексій Сухачов.

Що ще відомо про інцидент?

У Березівському районі Одеської області 10 серпня розбився винищувач МіГ-29. Працівники ДБР розслідують інцидент.

Після падіння винищувача слідчо-оперативна група ДБР одразу прибула на місце події та всю ніч збирала докази. Правоохоронці оглянули територію, вилучили уламки літака, опитали свідків і військових.

Повітряні сили ЗСУ втратили зв'язок з літаком, коли виконував бойове завдання з перехоплення ворожих цілей.

На борту сталася позаштатна ситуація, через яку льотчик був вимушений катапультуватися. Пілота успішно евакуювали та доправили до лікарні на обстеження.