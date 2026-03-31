Чорний день для авіації Росії: над Кримом втратили зв'язок з літаком Ан-26

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оборонне відомство країни.

Дивіться також Росіяни просять Путіна зупинити війну: військовий розкрив, кому вигідне її продовження

Що відомо про інцидент з Ан-26?

Міністерство оборони Росії повідомило, що близько 18:00 за московським часом втратило зв'язок з військово-транспортним літаком Ан-26, який здійснював "плановий переліт" над тимчасово окупованим півостровом.

До ймовірного району події направлено пошуково-рятувальні групи. Доля екіпажу і пасажирів, які перебували на борту, наразі невідома,

– цитують повідомлення відомства.

За попередньою інформацією, яку оприлюднили у мережі, на борту перебував особовий склад, орієнтовно 30 людей. Утім, офіційної інформації стосовно кількості осіб російське відомство станом на зараз не вказує.

Водночас відомство запевнило, що зовнішнього ураження по літаку не завдавали. Додаткових подробиць інциденту російська влада не вказує, причини також поки не пояснють, ймовірно, деталі будуть згодом.

Довідково. Радянський військово-транспортний літак Ан-26 призначений для перевезення вантажів, десанту та можливої евакуації поранених. Він є модифікацією Ан-24, від якого відрізняється задньою вантажною рампою.

