Після влучення ракети почалася пожежа.

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Про курйозний інцидент повідомив радник глави Офісу Президента Олнексій Арестович, додавши, що "на рахунку" Чорнобаївки вже 7,5.

Також, за словами Арестовича, у ніч на 22 березня російські війська з району аеродрому розпочали обстріл "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь Збройні Сили України їм трохи "насипали".

Один з наших снарядів потрапив чітко в боєкомплект "Смерч" та детонацією пошкодило або знищило решту пускових установок.

Чому окупанти продовжують збирати колони в Чорнобаївці? Там є аеродром, який росіяни зробили своєю базою. Вперше українські захисники вдарили по ньому 27 лютого. Їм вдалося знищити чимало російської авіації та техніки. Загалом бійці ЗСУ вже сім разів знищили російських вбивць у Чорнобаївці на Херсонщині.

Важливо – Окупант здав свій танк українцям за винагороду:

Текст публікації Олексія Арестовича:

По Чорнобаївці на сьогодні. Вночі російські війська з району аеродрому розпочали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали. Загалом полякали, але в районі 01:30 потрапили чітко в боєкомплект "Смерч" та детонацією пошкодили або знищили решту пускових установок.

Але це ще не все. Вдень вони здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа. Коротше, Чорнобаївка 7,5.

Загалом, у мене звернення до українських відьм та ведунь. Дівчатка, по-перше, так тримати. По-друге, до Лисої гори у вас тепер додалося нове місце для фестивалів.