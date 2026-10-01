"Чорноморського флоту фактично немає": Цимбалюк назвав головні втрати Росії

Росія продовжує демонструвати себе як сильну морську державу та наполягати, що її Чорноморський флот зберігає бойові можливості. Однак реальний стан російської морської компоненти суттєво відрізняється від цієї картини.

Український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 Каналу розповів, що залишилося від Чорноморського флоту Росії після українських ударів та чому Москва дедалі складніше може підтвердити власні заяви про його боєздатність.

Носії "Калібрів" зазнали серйозних втрат

Цимбалюк звернув увагу на контраст між російською риторикою та тим, що відбувається з флотом на практиці. Ракетного крейсера "Москва" вже давно немає, однак у Росії продовжують говорити про Чорноморський флот так, наче він зберіг колишні можливості.

Не треба плутати російські понти і, як зараз заведено говорити, ситуацію на землі,

– наголосив Цимбалюк.

Найбільші проблеми стосуються кораблів, здатних виконувати ударні завдання. За оцінкою журналіста, російська морська компонента вже не може діяти у Чорному морі так, як до початку масштабних українських атак.

Чорноморський флот Росії фактично все. Всі носії "Калібрів" пошкоджені або знищені. І флот не використовується для запуску безпілотників,

– сказав журналіст.

Через це Цимбалюк уже називає російське угруповання не повноцінним флотом, а "Чорноморською флотилією". На його думку, сама наявність кораблів ще не означає, що вони здатні виконувати ті завдання, для яких Москва утримує морські сили.

Росія не може показати успіхів свого флоту

Одним із таких завдань мало б бути забезпечення свободи судноплавства для кораблів і торговельних суден, які перевозять нафту, зерно та інші вантажі. Однак Цимбалюк звернув увагу, що саме тут Росія не демонструє помітних результатів.

Для чого потрібен Чорноморський флот Росії? Напевно, для того, щоб забезпечувати свободу судноплавства, зокрема для суден, які возять нафту, зерно і так далі. А от із цим як? Тут ми щось не бачимо і не чуємо особливих успіхів,

– пояснив Цимбалюк.

Останніми гучними епізодами, які він пов'язав із російським флотом, стали пошкодження ракетоносіїв "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".

Останнє, чим дав про себе знати Чорноморський флот Росії, – це те, що були пошкоджені ракетоносії "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Дехто вважає, що кораблі підуть під списання. Ну, подивимося,

– зазначив журналіст.

Тому головна проблема для Москви вже не лише у втрачених або пошкоджених кораблях. За оцінкою Цимбалюка, дедалі складніше показати, які саме бойові та логістичні завдання Чорноморський флот сьогодні здатний виконувати у колишньому обсязі.

Цимбалюк про Чорноморський флот Росії: дивіться відео