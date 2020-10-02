Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський під час Революції Гідності створював антимайданівські фейки. Журналісти Bihus.Info отримали доступ до переписок 2013 – 2014 років. Розслідувач Денис Бігус ствердив, що ніколи не мав пристойної думки про нардепа.

В ефірі 24 каналу Бігус повідомив, що історія з Олександром Дубінським – дуже прозаїчна. Він вже тривалий час веде інформаційну кампанію проти усього громадянського сектору.

До теми Дубінський сам вигадав фейк про "проституток з Майдану", – розслідування журналістів

Журналіст зазначив, що раніше не бачив цього листування. В нього завжди було враження, що нардеп працює в економічному напрямку, а тепер він долучився до "гидких політичних тем". Також він додав, що дуже хотів би почути позицію влади щодо цієї історії.

Чорт знає, що має статися, аби Дубінського виключили з фракції,

– сказав Денис Бігус.

Розслідувач відзначив, що правильним рішенням буде активно і регулярно запитувати фракцію про участь в ній депутата. Денис Бігус закликав кожного завантажити собі архів з листуванням та перечитати його.

Листування Дубінського: що відомо