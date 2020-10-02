Чорт знає, коли його виключать з фракції, – Бігус про одіозного Дубінського
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський під час Революції Гідності створював антимайданівські фейки. Журналісти Bihus.Info отримали доступ до переписок 2013 – 2014 років. Розслідувач Денис Бігус ствердив, що ніколи не мав пристойної думки про нардепа.
В ефірі 24 каналу Бігус повідомив, що історія з Олександром Дубінським – дуже прозаїчна. Він вже тривалий час веде інформаційну кампанію проти усього громадянського сектору.
До теми Дубінський сам вигадав фейк про "проституток з Майдану", – розслідування журналістів
Журналіст зазначив, що раніше не бачив цього листування. В нього завжди було враження, що нардеп працює в економічному напрямку, а тепер він долучився до "гидких політичних тем". Також він додав, що дуже хотів би почути позицію влади щодо цієї історії.
Чорт знає, що має статися, аби Дубінського виключили з фракції,
– сказав Денис Бігус.
Розслідувач відзначив, що правильним рішенням буде активно і регулярно запитувати фракцію про участь в ній депутата. Денис Бігус закликав кожного завантажити собі архів з листуванням та перечитати його.
Листування Дубінського: що відомо
- Журналісти Bihus.Info опублікували листування одіозного Дубінського за 2013 – 2014 роки із представниками медійних структур часів президентства Віктора Януковича.
- У листуванні Дубінський пропонує власні сценарії, щоб дискредитувати Революцію Гідності. Зокрема він хоче, щоб разом із підставними повіями на Майдані затримати декілька "реальних вуйків із Буська", яким "захотілося любові".
- Дубінський підтвердив Bihus.Info, що досі користується цією поштою. Однак заперечив, що вів з нього обговорення кампанії проти Євромайдану в інтересах Клименка.