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      Что означает идея тотальной люстрации от Зеленского

      Грані правди 388 Читать новость на русском

      Накануне парламентських выборов Владимир Зеленский предложил подвергнуть люстрации всех, кто имел отношение к власти в период с 2014 по 2019 год.

      Пять лет назад закон об очищении власти родился не на пустом месте. Ему предшествовали годы президентства Виктора Януковича, развал армии, продление базирования Черноморского флота в Крыму.

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      Отмена Ассоциации с ЕС, гуманитарная политика по превращению Украины в Малороссию, Майдан, уличное противостояние, расстрел протестующих.

      Окружение Януковича сбегало в Москву, поддерживало российское вторжение. Скупало недвижимость в аннексированном Крыму. Все, что произошло со страной в год Майдана, стало итогом их нахождения у власти. 

      И люстрация была оценкой действий того управленческого класса, который привел Украину к катастрофе. Пророссийская визия украинского будущего пошла в наступление в 2010 году. Если бы не Майдан – она бы победила.

      Небесная сотня стала платой за то, чтобы лишить этих людей полномочий. А погибшие на войне стали трагическим подтверждением того, какую цену приходится платить за излишнюю беспечность и универсальную формулу "все одинаковые".

      Люстрация стала всего лишь законодательным закреплением нового этического статус-кво. В рамках которого любая попытка превращения Украины в российскую колонию считалась порочной и осуждаемой.

      Кто подпадает под люстрацию в Украине?Лица, занимавшие высокие должности более 1 года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года. А также те, которые занимали эти должности менее 1 года, однако в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года не уволились по собственному желанию. Также под люстрацию подпадают те лица, которые состояли в Коммунистической партии СССР или одной из союзных республик и комсомольских организациях или работали в органах КГБ.

      Еще под "Закон об очищении власти" подпадают чиновники и сотрудники правоохранительных органов, которые сотрудничали с иностранными спецслужбами, призывали к нарушению территориальной целостности Украины. Кроме этого, люстрации должны подлежать чиновники, которые подают неправдивую информацию об имуществе в декларациях о доходах.

      Возможно, Владимир Зеленский в то время просто не интересовался происходящим в стране. Возможно, его гастрольный график не позволял вникать во все подробности. Вероятно, съемочный процесс отнимал очень много сил. Ничем иным объяснить его инициативу не получается.

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      Потому что его идея люстрации перелицовывает водораздел между понятиями "добра" и "зла". Последние пять лет страна сопротивлялась попыткам себя уничтожить. Заводила с толкача прогнившую военную машину. Заново передоговаривалась с Европой о самой себе.

      Что известно о люстрации от Зеленского?Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект, который должен расширить действие закона об очищении власти на топ-чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.К предварительному перечню должностей, попадающих под люстрацию, добавится еще несколько:
      • должность президента Украины,
      • всех народных депутатов,
      • председателя Верховной Рады,
      • членов правительства,
      • генерального прокурора,
      • председателя Службы безопасности,
      • председателя Антимонопольного комитета,
      • председателя Фонда госимущества,
      • председателей Государственной фискальной службы и таможни,
      • секретаря Совета национальной безопасности и обороны,
      • руководства оборонных предприятий.

      Конституционный суд Украины рассматривает конституционность закона об очищении власти (люстрации), одобренного в 2014 году. Этот закон автоматически запрещает занимать определенные должности в органах госвласти и местного самоуправления в течение 10 лет лицам, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 в течение более 1 года занимали определенные государственные должности.

      После поражения советской версии прошлого и будущего – искала новое описание для того и другого. За эти пять лет во власти успели побывать самые разные люди: волонтеры и карьеристы, бессребреники и коррупционеры, романтики и циники.

      В каких-то сферах прогресс был очевидным, в каких-то – косметическим, в некоторых областях перемены так и не случились. И мы продолжаем спорить о том, что стало тому виной. Сознательный саботаж, отсутствие знаний или инерция существования самого общества.

      Но идея тотальной люстрации от Зеленского говорит о том, что все эти пять лет были ошибкой. Что период "2010-2014" был менее токсичным, чем период с 2014 по 2019. Что вся последняя пятилетка была "движением не туда". 

      И в этом смысле его риторика мало чем отличается от рассуждений пророссийских политиков, требующих развернуть Украину обратно лицом к Москве. И сейчас уже неважно, какими мотивами руководствуется президент. Его заявление вполне может быть предвыборным маневром.

      Люстрация может умереть после парламентских – или после решения Конституционного суда. Владимир Зеленский может забыть о ней уже 22 июля и никогда больше не вспоминать. Но заявление останется. Отныне это будет в Википедии, в комментариях к постам, в вопросах на пресс-конференции.

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      На это будут ссылаться, это станут комментировать, это продолжат припоминать. Будет меняться лишь интонация оценки. От президента станут требовать вернуться к этой идее – или, наоборот, дезавуировать ее.

      Одни станут просить ее реализации. Другие – публичного признания ошибки. Все следующие пять лет или меньше. В зависимости от того, сколько продлится каденция нового президента. В конце концов, политическое долголетие в Украине – штука переменчивая. 

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Грані правди Відеоблоги Люстрація
      Джерело: 24 канал
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