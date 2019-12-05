Что поднял на поверхность скандал с редактором Cosmopolitan

Порой, игры в косплей нигилизма и просто обычный инфантилизм очень сильно подводят "прогрессивных и современных" личностей.

Вот, целый зам главреда украинской локации международного издания пишет самовлюбленный постик о своих "забавных" похождениях. Вот, она уже бежит извиняться.

"У меня не было мысли кого-то оскорбить, принизить" – пишет Евгения Плихина.

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Зачем же так юлить и извиваться ужиком в шпагате? Давайте ж все-таки честно все скажем.

Ведь это и было целью "текста" – именно оскорбить и унизить. Нивелировать и обесценить. Показать какая ж автор дофига прогрессивная и может зачетненько постебаться над "языческим обрядом". Весь постик – это таки глум и стеб, приправленный самолюбованием своим остроумием. Ода цинизму без границ в маня-мирке единорожиков и смузи.

Но тут случилось внезапное. Для автора. Нормальные люди не оценили полет юмористической мысли. И немножечко дали, как это модно говорить, негативный фидбэк. И только поэтому фея побежала извиняться, а потом просто тереть свои посты напрочь. Целый зам главреда. Не в сельском издании "Ударный колхозник".

Что характерно, Cosmopolitan Ukraine тоже попыталось извиниться. В связи с чем хочется обратиться к их творческому коллективу.

Cosmopolitan, поймите. Суть в том, что в ее личной странице указано, что она зам главреда у вас. То есть она вполне могла влиять на редакционную политику вашего издания, контент, смыслы и т.д.

А теперь наденьте трусы или снимите крестик и скажите прямо – вы считаете, что человек, который продуцирует такие "тексты" в принципе может работать в СМИ, которое печется о своей репутации?

Автор: Андрей Осадчий

Источник: Facebook

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