Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии

Правительство Гамбии объявило, что начинает распродажу элитного и дорогущего автопарка бывшего президента Яхьи Джамме, дабы покрыть долги страны и наполнить практически пустой бюджет.

Яхья Джамме, руководивший Гамбией с 1994 года, ушел в отставку с поста президента в прошлом году под давлением регионального блока ЭКОВАС и после начала военной интервенции со стороны Сенегала. Он проиграл выборы своему оппоненту, но отказался это признать.

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В итоге, он согласился передать власть без кровопролития. В обмен на это, ему позволили улететь в Экваториальную Гвинею, где он получил убежище. Однако Джамме прихватил с собой кучу кэша – 11 миллионов долларов из бюджета и оставил казну практически пустой. Ещё сотни миллионов долларов Джамме и его клан вывели из страны в офшоры.

Новое правительство Гамбии решило продать его три десятка элитных коллекционных автомобилей марок "Rolls-Royce" и "Mercedes", а также его авиапарк чартерных самолетов.

Процесс ускорили после того, как МВФ анонсировал выделение нового кредита Гамбии в то время, как уровень внешнего долга страны вырос до 130% ВВП. Долги понабирал сам Джамме во время своего правления.

Новый президент Гамбии Адама Бэрроу заявил, что машинами и самолетами не ограничатся. Он поручил создать комиссию, которая оценит недвижимость экс-президента.

Сюда входят его огромнейший "Межигорье-style" частный парк-сафари, огромная личная мечеть, а также большущий армейский лагерь в джунглях, где Джамме и его личная гвардия тренировались и охотились.

Гамбия – одна из беднейших стран Африки. При Джамме люди жили там на менее, чем на 2 доллара в день. Сам гамбийский лидер установил там культ личности, объявлял, что нашел лекарство от рака и слыл репутацией колдуна и чародея, который с помощью вуду-х*ени умеет исцелять людей.

Автор: Илия Куса

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