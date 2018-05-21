13:18
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 10°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Блог Соцмережі

Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии

510
Яхья Джамме – бывший президент Гамбии
Яхья Джамме – бывший президент Гамбии / facebook Iliya Kusa

Правительство Гамбии объявило, что начинает распродажу элитного и дорогущего автопарка бывшего президента Яхьи Джамме, дабы покрыть долги страны и наполнить практически пустой бюджет.

Яхья Джамме, руководивший Гамбией с 1994 года, ушел в отставку с поста президента в прошлом году под давлением регионального блока ЭКОВАС и после начала военной интервенции со стороны Сенегала. Он проиграл выборы своему оппоненту, но отказался это признать.

Читайте также: "Роттердам плюс": что стоит знать о расчете тарифа за электроэнергию

В итоге, он согласился передать власть без кровопролития. В обмен на это, ему позволили улететь в Экваториальную Гвинею, где он получил убежище. Однако Джамме прихватил с собой кучу кэша – 11 миллионов долларов из бюджета и оставил казну практически пустой. Ещё сотни миллионов долларов Джамме и его клан вывели из страны в офшоры.

Новое правительство Гамбии решило продать его три десятка элитных коллекционных автомобилей марок "Rolls-Royce" и "Mercedes", а также его авиапарк чартерных самолетов.

Процесс ускорили после того, как МВФ анонсировал выделение нового кредита Гамбии в то время, как уровень внешнего долга страны вырос до 130% ВВП. Долги понабирал сам Джамме во время своего правления.

Новый президент Гамбии Адама Бэрроу заявил, что машинами и самолетами не ограничатся. Он поручил создать комиссию, которая оценит недвижимость экс-президента.

Сюда входят его огромнейший "Межигорье-style" частный парк-сафари, огромная личная мечеть, а также большущий армейский лагерь в джунглях, где Джамме и его личная гвардия тренировались и охотились.

Гамбия – одна из беднейших стран Африки. При Джамме люди жили там на менее, чем на 2 доллара в день. Сам гамбийский лидер установил там культ личности, объявлял, что нашел лекарство от рака и слыл репутацией колдуна и чародея, который с помощью вуду-х*ени умеет исцелять людей.

Автор: Илия Куса

Читайте также: "Большие дыры в корабле": Луценко назвал три главные проблемы Украины

Автор: Блог Соцмережі
Теги: Публікації Новини політики Гроші Корупція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук