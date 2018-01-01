Что важного произошло в экономике Украины за 2017 год

Определить этот год с точки зрения "Измена" и "Победа" не очень получается. Потому что, возвращаясь назад во времени может показаться, что как никогда подходит классическая фраза любимого героя, "Для графа де Ла Фер слишком мало, а для Атоса слишком много".

2017 год ознаменовался переходом от макроэкономической стабилизации к устойчивому экономическому росту. Экономика росла на протяжении всего года, показывая постепенное оздоровление и движимая внутренними инвестициями.



В то же время, итоговый рост составил всего 2%, что значительно ниже, чем у наших стран соседей.

Рост реального ВВП составил всего 2%.

В то же время, рост долларового ВВП, в номинальном выражении, был самым высоким в Европе. Что приведет к существенному росту ВВП на душу населения.

Читайте також: Как Верховная Рада вредит отечественному бизнесу

очему так случилось? Это все игры дефлятора, т.е. фактически результат высокой инфляции. И сам по себе факт высокой инфляции должен был бы заставить кричать "Предательство". Инфляция по итогам года составит 13%, что существенно выше ожиданий. При этом, самый динамичный рост показали продукты питания. Что больно бьет по людям.



Но какая причина у инфляции? Как оказалось, это рост доходов населения. Который драйвился не только формальным повышением минимальной зарплаты (что было больше мерой по борьбе с теневой экономикой), сколько резким ростом доходов под влиянием безвизового режима. Да, именно безвиз. Который изначально был нужен вроде бы только офисным хомячкам, а оказался полезен широкому рабочему классу.

Читайте також: Как украинская власть убивает нашу экономику

Активный рост экономики Польши, и большие потребности в рабочей силе у наших соседей привели к большому спросу на украинцев. В результате, украинские работодатели были вынуждены конкурировать с польскими зарплатами, что резко подтянуло доходы в Украине.

Еще один момент – это тот факт, что высокую инфляцию мы получили без девальвации.

Да да, если не обращать внимание на политиков, которые устраивают истерики при малейшем движении курса, то по итогам года курс гривны фактически не изменился. Мы начали год на уровне 27,2, уже в феврале доходили до 28,0. И заканчиваем год на уровне 28,0. В итоге, изменения курса минимальны.





Как результат, инфляция без девальвации просто убирает (пока только частично) последствия резкого падения курса в 2014-15 гг. В тот момент стоимость активов в Украине и заработные платы украинцев резко упали в долларовом выражении. Сейчас идет отыгрывание этого процесса. В общем-то, весьма здоровый и естественный процесс.



Украина осталась в программе МВФ. И вроде бы хорошо. Ведь именно сотрудничество с МВФ является залогом и макроэкономической стабилизации и нашего небольшого экономического роста.

Но Украина продолжала саботировать реформы, которые предусматривает программа.

По-прежнему так и не начата приватизация. Борьба с коррупцией саботируется. В то же время, удалось провести пенсионную реформу. В итоге, год легко назвать и годом не использованных возможностей. Ведь такой благоприятной ситуации для рывка может и не быть. Ведь с одной стороны, нам благоволила внешняя конъюнктура. В мире очень много денег. Которые ищут себе применения. Как результат, Украина смогла вернуться на рынок еврооблигаций и привлекла 3 миллиарда долларов там.



Одновременно с этим, цены на сырьевые товары, особенно сталь, существенно выросли по итогам года. Что во многом и определило устойчивость национальной валюты. А с другой стороны, следующий год – предвыборный.

И тут уж очень трудно ожидать прорыва и принятия необходимым, но не популярных решений. Да и ситуация в мировой экономике не сможет так оставаться такой радужной так долго. Деловой цикл подходит к концу.

Читайте також: Почему в Украине стремительно меняется курс валюты

Что будет ждать нас в следующем году? Пока видится, что мы будем иметь тот же самый умеренный рост. С относительно стабильным курсом (если не учитывать сезонные колебания) и достаточно высокой инфляцией. Но непредсказуемая внешняя конъюнктура, а также вхождение в избирательный процесс, который несет с собой волну популизма, делает итоги будущего года не такими и однозначными.



Одно можно сказать точно. Это будет еще один год без значительных внешних инвестиций, которые крайне необходимы Украине для опережающего роста.