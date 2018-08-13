Чтобы получить новую банковскую карту в Луганске, нужно потратить не один день жизни

Мой банк прислал мне счастливое уведомление, что для меня готова новая банковская карта, потому что срок старой истекает 31 мая этого года. Раньше – до войны – такие сообщения не вызывали у меня никаких эмоций.

Получить новый пластик занимало у меня до получаса самое большее. Сейчас – мне даже страшно представить это "сейчас", потому что я живу в Луганске, а ближайшее отделение банка находится в Станице.

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И что та Станица – всего-то ничего. И опять-таки это "всего ничего" было по мирному времени. А сейчас… Чтобы получить новую карту, мне нужно потратить один день своей жизни. Это просто в эквиваленте времени, а если переводить это в силы, здоровье, эмоции, последствия… Наверное, всего и не измерить. Для начала нужно встать как можно раньше, чтобы на автовокзале оказаться максимально рано. Почему там? Все просто – с автовокзала отправляются автобусы до Станичанского моста. Если я хочу сэкономить, мне нужно первым автобусом доехать до автовокзала, чтобы попасть в очередь тех, кто пришел туда пешком или добрался на такси. Можно, конечно, приехать на автовокзал на такси, но все вместе будет абсурдным расточительством, как если бы я ездила на такси в булочную.

Итак, мне нужно встать в четыре утра, чтобы к шести занять свою очередь. В той очереди – только на автобус – я простою не менее трех часов. Очередей две: очередь простых смертных и льготников, поэтому три часа самое оптимальное время, чтобы выстоять свой черед на зеленый "государственный" автобус. Здесь тоже можно было бы сэкономить свое время и силы – взять за 250 рублей такси от автовокзала. 250 рублей – это место в машине, которая обещает довезти меня до моста. Всего такси стоит 1000 рублей, желающих обычно предостаточно. Здесь тоже подножка, попадая на развилку Станица – Николаевка таксистов тормозят, потому что к самому мосту пускают только льготников и "государственные" автобусы. И можно за 200 рублей доехать до этой развилки, а там ловить удачу в виде машины за 50 рублей – такое случается – или идти до моста пешком. Идти это очень далеко, это так, на всякий случай. Дальше новая очередь – уже перед мостом. Эта очередь тоже часа на три, на самом мосту другая очередь – часов на пять, как кому повезет. Вы все еще считаете? Да-да, выходит очень много, слишком много времени. И я снова не говорю о силах, усталости, здоровье, эмоциях, впечатлении от всего. На стороне "республики" ни в коем случае нельзя говорить о том, что ты идешь в банк менять карточку. Самый оптимальный вариант – проведать родню и знать ее адрес. Нужно быть максимально нейтральным, максимально не вызывать подозрений.

Между "республикой" и Украиной 1,8 км, которые нужно пробежать-пройти-простоять в очередях. В лучшем случае, я окажусь на той стороне в 15:00 и дальше, стремглав, помчусь в банк, чтобы попасть в него до закрытия, потому что в этот банк всегда очереди. И также я побегу назад, не видя ничего на своем пути, сбивая ноги, чтобы пройти назад дотемна… Вы думаете, я усугубляю что-то или сгущаю краски? Нет. К концу пути ты чувствуешь себя невероятно уставшим, пыльным, грязным, униженным, растоптанным… Каким угодно, даже если ты решил все свои вопросы. И счастье, если оно есть, очень короткое – от того, что ты добрался домой. Как угодно, со сбитыми в кровь ногами, с чувством грандиозной усталости, но ты дома. И только одна мысль – новая карточка на полтора года. То есть полтора года ты сможешь не думать о новой дороге.

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