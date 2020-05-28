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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

COVID-19 на Львівщині: карантин можуть не послабити найближчим часом – причина

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У Львівській області зафіксували антирекорд нових випадків захворювання на COVID-19. Через це місцева влада припускає, що карантин у найближчий час не послаблять, як планували це зробити напередодні.

Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень. Він зазначив, що рішення про послаблення карантину прийматимуть завтра.

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"Минулої п'ятниці у нас була комісія ТЕБтНС, яка продовжила карантинні заходи до 29 числа, тобто до завтра", – нагадав заступник голови ЛОДА.

Однак завтра, в першій половині дня, ще раз зберемось і приймемо рішення. Очевидно, якщо такий спалах буде тривати далі – послаблення карантину ми не введемо,
– запевнив Грень.

Згідно з даними МОЗ, є 3 показники, за наявності яких можна послаблювати карантинні обмеження:

  • інцидентність, а це кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень, складає менше, ніж 12 хворих на 100 тисяч населення;
  • завантаженість ліжок у лікарнях менша, ніж 50%;
  • охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності.

Тарас Грень пояснив, що на Львівщини у нормі лише 2 показники. "Якщо ми говоримо про кількість ліжкомісць і проведених тестувань, то ми вкладаємось у ці показники, це позитивні речі. Однак інцидентність, станом на сьогодні, це показник приблизно 15,08 – а це унеможливлює послаблення карантину", – сказав заступник голови ЛОДА.

Довідка. У Львівській області станом на 28 травня 2020 року виявили 70 нових випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу 5 осіб померли від ускладнень, спричинених недугою.

Чому на Львівщині зафіксували антирекорд хворих

Заступник голови ЛОДА також зазначив, що найбільш вагомою причиною такого антипоказника є недотримання правил карантинних обмежень. "Наші люди вже розслабилися. Вони втомилися від карантину і неналежно вживають заходи захисту. Це правда", – сказав Грень.

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Дані про хворих на COVID-19 на Львівщині / Фото Львівська міська рада

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Львова Новини України
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