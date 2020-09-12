У Пустомитівському та Перемишлянському районі учні навчатимуться дистанційно. Причиною стали червоні зони, у які потрапили ці регіони. Загалом на дистанційне навчання змушені перейти 53 школи.

Навчання розпочнеться вже з 14 вересня 2020 року, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

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"Кожен навчальний заклад є автономним і дирекція школи сама обиратиме онлайн-платформу щодо технологій дистанційного навчання", – зазначила провідна спеціалістка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Леся Босак.

Вона зауважила, що до такого рішення були готові заздалегідь, адже розуміли, що статистика COVID-19 може погіршитись. Зокрема, інтенсивну підготовку проходили вчителі.

Для цього було виділено понад 1 мільйон гривень і скеровано на відділи освіти ОТГ, міст і районів, аби по 3 вчителя з кожної школи таку підготовку пройшли, навчились працювати із безкоштовними платформами для віддаленого навчання. Цей досвід вони мають передати всьому колективу,

– розповів директор департаменту освіти та науки Олег Паска.



Ставлення українців до дистанційного навчання / Інфографіка 24 каналу