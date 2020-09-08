3 початку пандемії COVID-19 підхопили смертоносну недугу майже 2 тисячі співробітників Міністерства внутрішніх справ. Це у 2 рази більше, ніж в середньому в Україні.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що загалом є 345 тисяч співробітників МВС, повідомляє 24 канал. Зважаючи на цю кількість, він запевнив, що хворих у міністерстві у 2 рази більше, ніж є в середньому по країні, якщо зіставити з населенням України.

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Як ствердив Геращенко, у міністерстві також отримали 2, 7 мільярдів гривень. Ці гроші були зазначені на доплати для 87 тисячі співробітників відомства. Це люди, які безпосередньо працювали на вулицях та виїжджали на місця правопорушень, а через це мали підвищену ймовірність підхопити COVID-19. Варто зазначити, що з них:

67 тисяч – поліцейські;

20 тисяч – співробітники Нацгвардії та прикордонної служби.

Поліцейські отримували доплату у розмірі 50%. Грошей вистачило на період з квітня по червень 2020 року.