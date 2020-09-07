Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав очільника МВС Арсена Авакова ефективним міністром. На думку спікера, останній добре виконує свою роботу.

В інтерв'ю "Українським новинам" Разумков зазначив, що спілкується з главою МВС.

До речі Аваков очолив рейтинг недовіри: як українці ставляться до правоохоронних органів – опитування

Як Разумков оцінив роботу Авакова

Спікер зауважив, що "незамінних та вічних людей не буває". Водночас станом на сьогодні, за словами Разумкова, він не бачить альтернативних осіб, які могли б замінити Авакова на посту міністра внутрішніх справ.

Що стосується "довголіття", то, мабуть, він просто добре справляється зі своєю роботою, якщо і раніше, і зараз займає цю посаду,

– впевнений глава Верховної Ради.

Зверніть увагу! Згідно з останніми опитуваннями, найгірше серед керівників правоохоронних органів українці оцінюють діяльність саме глави МВС Арсена Авакова.

Арсен Аваков у ролі глави МВС: що треба пам'ятати

Він був призначений на цю посаду ще в лютому 2014 року, коли обов'язки прем'єра виконував Сергій Арбузов.

З того часу, крім Арбузова, Аваков пересидів чотирьох прем'єрів – Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

Крім того, Арсен Аваков був прем'єром за час президентства Олександра Турчинова, Петра Порошенка й Володимира Зеленського.

За цей час було декілька скандалів за участі реформованої Аваковим поліції і навіть за участі сина Авакова Олександра. Його затримували за підозрою в розтраті державних грошей під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.



Рейтинг довіри до силовиків / Інфографіка 24 каналу