Мер Чернігова Владислав Атрошенко заразився коронавірусом. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.

Чиновник побажав чернігівцям здоров'я, а також закликав їх берегти одне одного та своїх близьких. Про це Атрошенко написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус,

– заявив чиновник.

Заступник мера Олександр Ломака у коментарі "Суспільному" повідомив, що коронавірус в Атрошенка підтвердив ПЛР-тест. Також Ломака наголосив, що наразі зі всіх симптомів коронавірусу в очільника Чернігова є підвищена температура.