У Верховній Раді все більше народних депутатів хворіють на коронавірус. Лише за останню добу інфікувалися з десяток народних обранців. Занедужали й працівники апарату. Тому від сьогодні спікер Дмитро Разумков всі пленарні засідання скасував. А парламентарі працюватимуть дистанційно.

Тож хто серед народних обранців хворіє на COVID-19, а скільки вже перехворіли – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Верховна Рада, фактично, пішла на карантин через коронавірус: деталі

Найближчі засідання Ради скасували

На пленарних засіданнях Верховної Ради депутати масово нехтували карантинними обмеженнями. Тож Дмитро Разумков скасував всі засідання цього та наступного тижня. Все через поширення вірусу під куполом парламенту. Виключенням стане – голосування за бюджет. Тоді депутатів все-таки змусять прийти на роботу, аби за це проголосувати

За вчора-позавчора захворіла велика кількість людей як в сесійній залі, так і в апараті. По-перше, я б хотів до всіх звернутися – одягніть маски. Таке відчуття що у вас немає коронавірусу,

– закликав голова Верховної Ради Разумков.

Нові випадки COVID-19 фіксують у ВР щодня

Щодня в Раді фіксують нові випадки COVID-19. Лише за останню добу зафіксували з десяток нових інфікованих. Хворіють і їх помічники та працівники апарату. Ще чимала кількість депутатів на самоізоляції.

Жан Беленюк, "Слуга народу"

Лише у фракції "Слуга народу" хворіють мінімум 8 депутатів. Останнім коронавірус підхопив Жан Беленюк. Він навіть записав відеозвернення, де розповів, що підозрював наявність хвороби вже давно, але все одно налаштований позитивно.



Жан Беленюк / Фото "Суспільне"

Петро Порошенко, ЄС

Отримав позитивний тест на COVID-19 й депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Той заявив про це на своїй сторінці у фейсбуці. Каже, жалкує, що не зможе працювати в регіонах, оскільки лікуватиметься вдома.

За 6 останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступна. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе,

– наголосив Петро Порошенко.



Петро Порошенко / Фото "Прямий"

Кіра Рудик, "Голос"

Занедужала й голова партії "Голос" Кіра Рудик. А от її колега Анна Скороход, яка вже перехворіла на коронавірус, просто в сесійній залі листувалась та просила придбати сироп від кашлю. При цьому вона перебувала на засіданні без маски.



Кіра Рудик / Фото "Еспресо"

Які ще депутати перехворіли COVID-19 (неповний перелік):

Сергій Шахов ("Довіра"),

Віталій Борт (ОПЗЖ),

Володимир Ватрас ("Слуга народу"),

Руслан Горбенко ("Слуга народу"),

Ігор Кисельов (ОПЗЖ),

Олександр Лукашев (ОПЗЖ),

Сергій Рудик (позафракційний),

Ганна Скороход (позафракційна),

Олег Мейдич ("Батьківщина"),

Валерій Божик ("Слуга народу"),

Юрій Арістов ("Слуга народу"),

Максим Перебийніс ("Слуга народу"),

Данило Гетманцев ("Слуга народу"),

Роман Грищук ("Слуга народу"),

Степан Чернявський ("Слуга народу"),

Юлія Тимошенко ("Батьківщина").

Тож від початку пандемії в Україні на коронавірус перехворіло зо три десятки депутатів. І це не враховуючи тих парламентарів, хто не говорив про недугу публічно. Водночас набирає коронавірус обертів й по всій Україні. Тож чи зупинить "карантин" у Раді поширення коронавірусу серед депутатів побачимо на пленарному засідання 20 жовтня 2020 року.

Дивіться повністю відео сюжету 24 каналу про коронавірус у Раді: