В Україні зараз можуть виготовляти майже всі види конвенційних озброєнь. Про це, як повідомляє Укрінформ, заявив радник президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі, передає 24 Канал.

Дивіться також На жаль, має можливість: якою зброєю ворог здатен завдати ударів по Україні

Що заявив Камишін про зброю

Як розповів радник президента, минулого року наша держава розробила та створила озброєння, яке здатне долетіти до Росії та уразити цілі ворога глибиною до 2 тисяч кілометрів. Станом на сьогодні, за його словами, понад 10 компаній мають подібні продукти.

Він розповів, що наразі в Україні можуть виготовляти різні типи дронів понад 200 виробників БпЛА, що є проривом у порівнянні з 2023 роком, коли їх було лише декілька. Також в Україні є деякі напрацювання стосовно протидії дронам-камікадзе типу "Шахед".

Цього року в Україні буде вироблено втричі більше зброї, яку держава може профінансувати. Наступного року паритет буде приблизно такий самий, але ринковий обсяг сягне 30 мільярдів доларів,

– заявив він.

Нагадаємо, минулого місяця Умєров заявив, що Україна масштабувала серійне виробництво крилатих ракет для ударів на далекі відстані. Протягом 2024 року, за його словами, вдалося створити перші 100 ракет, також ведеться розробка нових ракет-дронів.