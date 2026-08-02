До останнього боронив північний кордон: у Сумах попрощалися з 23-річним Даніілом Барановим

Данііла Баранова провели в останню путь у Сумах. Військовий долучився до лав Держприкордонслужби ще у 2022, а нещодавно отримав важкі поранення на фронті. Тепер йому назавжди 23 роки.

Трагічну звістку повідомили на сторінці 5-го прикордонного загону ДПСУ.

Що відомо про прикордонника?

Данііл Баранов народився в Сумах 3 липня 2003 року. Він закінчив спеціалізовану школу І – ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка та навчався в машинобудівельному фаховому коледжі СумДУ. У 2022-му Данііл закінчив коледж та отримав кваліфікацію техніка-технолога (лиття металів).

Після навчання хлопець пішов шляхом свого батька, Юрія, який уже понад 20 років служить прикордонником. У жовтні 2022-го Данііл долучився до лав ДПСУ, він проходив службу в Сумському прикордонному загоні.



Данііл Баранов захищав північний кордон України / Фото: 5-й прикордонний загін ДПСУ

17 липня 2026 року Данііл зазнав тяжких поранень під час виконання бойового завдання на Сумщині. На жаль, ушкодження стали несумісними з життям. 24 липня прикордонник помер.

Щирий, мужній і незламний – саме таким Данііла Баранова назавжди запам'ятали друзі, побратими та рідні. Його життя стало взірцем відданого служіння Україні, честі, мужності та безмежної любові до рідної землі,

– написали на сторінці 5-го прикордонного загону.



Данііл Баранов помер від отриманих під час виконання бойового завдання поранень / Фото: 5-й прикордонний загін ДПСУ

29 липня старшого сержанта Данііла Баранова провели в останню путь. Відспівали воїна в Свято-Георгіївському Храмі, а поховали його на Ганнівському цвинтарі.

Віддати останню шану мужньому захиснику прийшли рідні та близькі, друзі, побратими-прикордонники, громада міста.



Похорон Данііла Баранова / Фото: 5-й прикордонний загін ДПСУ

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і шана Даніілу!

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув захисник із Лисичанська Артем Коломієць. Військовослужбовець служив у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Воїн є кавалером ордена "За мужність" ІІІ ступеня.