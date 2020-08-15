Дарували квіти на акції солідарності: у Білорусі арештували двох чоловіків
Суд у білоруському місті Слуцьк арештував двох чоловіків на 10 діб за участь у масовому заході. Їхня "провина" у тому, що вони дарували квіти жінкам, які стояли у ланцюгу солідарності 13 серпня.
У Білорусі чоловіків арештували лише за те, що вони роздавали жінкам квіти на мирній акції протесту 13 серпня, повідомляє "Інфа-Кур'єр".
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Суддя призначив їм по 10 діб арешту. Саме засідання було відкрите. Однак на нього нікого не пустили через те, що проходило воно у відділку міліції, а не в суді.
Адвокат одного із затриманих назвав рішення суду політично вмотивованим. За його словами, у заході брали участь дівчата, а його підзахисний дарував їм квіти, водночас сам участі у протесті не брав.
Логіки та права тут немає. Тут політика,
– підсумував адвокат.
До слова, місто Слуцьк розташоване за 100 кілометрів від Мінська.
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Протести в Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. Щоправда, протягом останніх двох діб акції в основному проходять мирно.
- Однак жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Білоруси також оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.
- Приблизно 7 тисяч людей затримали.