Суд у білоруському місті Слуцьк арештував двох чоловіків на 10 діб за участь у масовому заході. Їхня "провина" у тому, що вони дарували квіти жінкам, які стояли у ланцюгу солідарності 13 серпня.

У Білорусі чоловіків арештували лише за те, що вони роздавали жінкам квіти на мирній акції протесту 13 серпня, повідомляє "Інфа-Кур'єр".

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Суддя призначив їм по 10 діб арешту. Саме засідання було відкрите. Однак на нього нікого не пустили через те, що проходило воно у відділку міліції, а не в суді.

Адвокат одного із затриманих назвав рішення суду політично вмотивованим. За його словами, у заході брали участь дівчата, а його підзахисний дарував їм квіти, водночас сам участі у протесті не брав.

Логіки та права тут немає. Тут політика,

– підсумував адвокат.

До слова, місто Слуцьк розташоване за 100 кілометрів від Мінська.

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