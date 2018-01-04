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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дайте нам хоч якийсь знак, що ми потрібні, – крик жителів з окупованого Криму

19:25, сьогодні 5151 Читать новость на русском
В окупованому Криму розповіли, що думають про повернення півострова до складу України
В окупованому Криму розповіли, що думають про повернення півострова до складу України / forbes.net.ua

Жителі анексованого півострова розповіли, що думають про повернення півострова до складу України.

Українська журналістка Марина Курапцева на своїй сторінці у Facebook опублікувала низку повідомлень від жителів відібраного Росією півострова.

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Вона вирішила показати повідомлення, щоб дати зрозуміти жителям з материкової України – чи потрібно шукати серед жителів окупованих територій "зрадників" та вводити у законодавство термін "колаборанти". За її словми, люди пишуть про відчай, надію та любов до України.

Жителі Криму винні частково, бо на них чинився тиск з боку ЗМІ і Росії, звідси і неправильні вчинки, бо наші люди не вміють піддавати інформацію аналізу. Ще мені здається, що примирення буде нескоро і болючим або взагалі його не буде,
– йдеться у повідомленні.

Інший кримчанин переконаний, що Україна відмовиться від претензій на Крим в обмін на беззаперечне повернення Донбасу.

"Мені дуже боляче про це говорити. Я так розумію, викинули нас, відрізали і забули. А ми ж живі люди, взагалі-то, ми тут Україна – чекаємо, не всі, але чекаємо, тому що це наша країна. Хотілося б, щоб все було як раніше, але я бачу, то не буде. Чи не буде. А якщо приймуть такі закони, якихось колабораціоністів шукати, тоді навіщо мені така батьківщина-мачуха? Мене запитали, як мені тут живеться?" – пише журналістці жінка.

А свої українські ЗМІ ніхто не хоче перевірити на колаборантів? Ні? Вони таку пургу женуть про нас, таку ненависть викликають, що сама дивлюся і думаю, Господи, це за кого ж нас в своїй же країні вважають,
– обурюється ще один житель Криму.

"Може бути, трохи охолодити голови? Я через патріотично-переможні істерії не бачу, куди мені йти, де правильний шлях. Тому що мене лякають люди з портретами давно минулих діячів і політиків, це все одно як діда на паличці носити на 9 травня, те ж саме. Нам би розібратися, чого ми хочемо. Якщо ми не потрібні – ок, я буду орієнтувати свій невеликий бізнес на Росію. Якщо потрібні – буду терпіти далі і викручуватися до звільнення. Дайте нам хоч якийсь знак, що ми потрібні! Що ви взагалі збираєтеся нас звільняти! А то тільки на блокпостах "не х*й шастать" пишете...", – пише у відчаї бізнесмен.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Війна на Донбасі Україна – Росія журналісти
Джерело: 24 Канал
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