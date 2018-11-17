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      "Дайте нам шанс!": юні екологи всього світу влаштували флешмоб на найдовшому льодовику Європи

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      Сто тисяч листівок на найдовшому льодовику Європи під назвою Алеч виклали екоактивісти. Акція в Швейцарських Альпах покликана привернути увагу до проблеми зміни клімату.

      Поштівки із закликами берегти природу підготували юні захисники природи з різних куточків планети. З них і сформували одне велике послання. 

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      На ньому виклали два написи: "Ми – майбутнє! Дайте нам шанс!" і "Зупиніть глобальне потепління!" Послання зафіксоване світовим рекордом у книзі рекордів Гіннеса в категорії "найбільша листівка".

      Альпи
      "Зупиніть глобальне потепління", – послання від юних екологів Землі

      До слова, результат зміни клімату реєструють і в Швейцарських Альпах – через потепління льодовик Алеч почав танути і його площа значно зменшилася, у ньому відкрилися ущелини. Екологи б'ють на сполох, адже танення льодовика може призвести до зсувів породи. Льодові маси сповзають у долину зі швидкістю двісті метрів на рік і вже загрожують як місцевим мешканцям, так і туристам.

      Нагадаємо, на Паризькій кліматичній конференції 2015 року представники 171 країни світу домовилися обмежити глобальне потепління 1,5 градусами Цельсія шляхом скорочення викидів оксидів вуглецю в атмосферу. Реалізація домовленостей розпочалася рівно два роки тому, у листопаді 2016 року. Президент США Обама тоді назвав це "поворотним моментом в історії планети".

      Теги: Екологія Швейцарія
      Джерело: 24 канал
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