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      "Дайте нам шанс!": юные экологи со всего мира устроили флешмоб на самом длинном леднике Европы

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      Сто тысяч листовок на самом длинном леднике Европы под названием Алеч выложили экоактивисты. Акция в Швейцарских Альпах призвана привлечь внимание к проблеме изменения климата.

      Открытки с призывами беречь природу подготовили юные защитники природы из разных уголков планеты. Из них и сформировали одно большое послание.

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      На нем выложили две надписи: "Мы – будущее! Дайте нам шанс!" и "Остановите глобальное потепление!" Послание зафиксировано как мировой рекорд в книге рекордов Гиннеса в категории "самая большая открытка".

      Альпи"Остановите глобальное потепление", – послание от юных экологов Земли

      К слову, результат изменения климата регистрируют и в Швейцарских Альпах – из-за потепления ледник Алеч начал таять и его площадь значительно уменьшилась, в нем открылись ущелья. Экологи бьют тревогу, ведь таяние ледника может привести к оползням породы. Ледовые массы сползают в долину со скоростью двести метров в год и уже угрожают как местным жителям, так и туристам.

      Напомним, на Парижской климатической конференции 2015 года представители 171 страны мира договорились ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия путем сокращения выбросов оксидов углерода в атмосферу. Реализация договоренностей началась ровно два года назад, в ноябре 2016 года. Президент США Обама тогда назвал это "поворотным моментом в истории планеты".

      Теги: Швейцария Экология
      Источник: 24 канал
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