ДБР перевірить зв'язок нардепа Іллі Киви з незаконним обігом наркотиків, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань перевіряє численні свідчення про причетність народного депутата від ОТЗЖ Іллі Киви до кришування наркоторгівлі.

Про це повідомили Весті.ua. Показання стосуються наркоторгівлі на території проведення АТО, коли Кива нетривалий час був комбатом батальйону "Полтавщина", а також періоду, в який нинішній нардеп очолював Департамент МВС України по боротьбі з наркозлочинністю (2015-2016 рр).

Товариші по службі Киви в АТО розповідали, як їх комбат "кришував" наркотрафік через лінію розмежування і сам незабаром підсів. Через рік він очолив департамент і, за анонімними визнаннями підлеглих, заблокував всі великі розслідування, а сам зайнявся нарколабораторію та розвитком "дилерській мережі" в казино і нічних клубах.

Весті.ua зв'язалися з колишнім адміністратором одного з нічних клубів Києва, який розповів про вимагання та тиск з боку самого Іллі Киви та його людей. За словами джерела, наближені до Киві вимагали від нічних клубів "партнерства": продавати наркотики відвідувачам за відкати.

Власникам, які були проти продажу наркотиків в своїх закладах, погрожували, обіцяли відібрати бізнес. Це не афішувалося, але всередині тусовки ходили розмови, що потім в цих клубах були рейди департаменту Киви і щось знаходили. Всі розуміли, що речовини підкидали з помсти і для залякування всіх інших,

– пишуть Вести з посиланням на співрозмовника.

Він не виключає, що це і послужило причиною скандалу навколо клубу Closer, проти якого Кива організував цілу піар-кампанію і домігся його закриття на 3 місяці. Власники подали апеляцію: суд підтвердив безпідставність звинувачень з боку глави департаменту.

Крім того, за даними видання, люди Киви працювали в підпільних казино і залах ігрових автоматів. Нардеп нібито отримував частину прибутку від продажу наркотиків аж до прийняття закону про легалізацію грального бізнесу. Нагадаємо, Кива виступив рішуче проти закриття ігрових автоматів і навіть обіцяв звернутися до Конституційного суду.

За даними видання, навіть через 4 роки після звільнення з департаменту Ілля Кива зберігає вплив на наркоринок. Не так давно його звинувачували в лобіюванні інтересів великого наркосиндикату "Хімпром": картель з багатомільйонним обігом перебрався з РФ в Україну як раз в період роботи Киви в профільному департаменті. Восени 2019 року ЗМІ писали про те, що нардеп отримав 500 тис. доларів за тиск на слідство і зміну прокурора у справі наркосиндикату.

"Причетність Киви до наркоторгівлі також підтверджує розкішний спосіб життя депутата, який ніколи не займався бізнесом і більшу частину кар'єри просидів на держпосаді, а також його неадекватну поведінку", – йдеться в матеріалі.