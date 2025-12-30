Розкинулася на 250 гектарів: де на карті резиденція Путіна, про атаку на яку брешуть у Кремлі

Росія 29 грудня заявила, що "українські дрони" нібито атакували резиденцію Путіна. Вона розташована поблизу міста Валдай.

Де саме це на карті та що відомо про резиденцію, розповідає 24 Канал.

Де розташована резиденція Путіна на Валдаї?

Резиденція, про атаку на яку брешуть росіяни, розташована в Новгородській області Росії за 20 кілометрів від міста Валдай.

Її називають "Валдай", "Ужин", а ще "Довгі Бороди", як однойменний присілок.

Вона входить до складу офіційних резиденцій президента Росії, серед яких Кремль, Ново-Огарьово, "Бочарів Струмок", Константинівський палац тощо.

Згідно з кадастровою документацією, площа цієї путінської дачі становить 250 гектарів.

Де розташована резиденція Путіна на Валдаї: дивіться на карті

Об'єкт почали будувати у 1934 році для Йосипа Сталіна. Втім, той там був лише раз – у 1939.

Активно заговорили про цю резиденцію у 2021 році, коли Фонд по боротьбі з корупцією Олексія Навального оприлюднив дані про цю "найтаємнішу офіційну дачу" російського диктатора.

На території загалом близько 80 будівель. У них розташувалися житловий будинок, китайський павільйон, російська ізба, лазні, сауна, стайня, майданчик для гольфу, дитячий майданчик з гірками, ресторан з кінозалом, боулінгом, більярдною та мініказино, солярій, кріокамери, масажні ванни, кабінети стоматології, косметології, грязелікування, склади, гаражі, ангари, невеликі гостьові будиночки тощо.

Частина землі оформлена на ТОВ "Прайм", яке належить другу Путіна та основному акціонеру банку "Прайм" Юрію Ковальчуку. Цікаво, що "Прайм" здає цю частину в оренду Управління справами президента Росії.

Брехня Росії про атаку на резиденцію Путіна: що відомо?