Тут виготовляють "Фламінго": журналісти побували на секретному заводі в Україні

Два заводи компанії Fire Point, що виробляє ракети "Фламінго", уже потрапляли під ворожі удари. Тож розпорошення та приховування виробництва зброї є "ключем до виживання" України.

Журналісти BBC побували на одному з підприємств, передає 24 Канал. Їм вели із зав'язаними очима, сказали вимкнути телефони та не знімати жодних деталей, як-от колони, вікна, стелі та обличчя співробітників на конвеєрі.

Що відомо про виробництво ракети "Фламінго"?

На початку війни Україна здебільшого покладалася на старий радянський арсенал. Спершу в модернізації допомогла західна військова допомога, а тепер країна лідирує в галузі безпілотних систем.

За словами Володимира Зеленського, наразі країна виробляє понад 50% зброї, яку використовує на передовій. Зокрема, майже весь арсенал далекобійної зброї виготовляють вітчизняні зброярі.



Виробництво українських ракет "Фламінго" / Фото ВВС

Українські крилаті ракети неабияк допомагають бити углиб ворожих територій, адже такий тип зброї партнери постачають неохоче.

Цікаво! За попередніми даними, "Фламінго" має дальність польоту 3 000 кілометрів Це схоже на американський Tomahawk – складнішу та дорожчу зброю, яку Дональд Трамп відмовився надати Україні.

Деталі журналістам розповіла 33-річна Ірина Терех – головна технічна директорка компанії Fire Point із девізом "якщо не ми, то хто".

Жінка виглядає крихітно перед гігантською ракетою, прототипи якої фарбували в рожевий. Тепер зброя чорна, оскільки "харчується російською нафтою".



Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех / Фото ВВС

Кінцевий продукт схожий на німецьку ракету V1 часів Другої світової війни. Він складається з великого реактивного двигуна, розміщеного на трубі довжиною з лондонський автобус. "Фламінго" уже використовували, але в компанії не назвивають конкретні цілі.

До слова, діпстрайки є критичною частиною війни. Лінія фронту простягається на понад 1 000 кілометрів, а Україна намагається уповільнити наступ противника, атакуючи його військову економіку.

Зверніть увагу! За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, цьогоріч подібні удари коштували ворожій економіці понад 21,5 мільярда доларів.



Виробництво українських ракет "Фламінго" / Фото ВВС

Ірина Терех каже, що Українане зможе зрівнятися з Росією за ресурсами, але "намагається боротися розумом і тактикою". Водночас головний конструктор і співзасновник компанії Денис Штілерман визнає, що "геймчейнджеру" не існує.

Єдиний геймчейнджер, який ми маємо, – це наша воля,

– каже він.

До повномасштабного вторгнення Fire Point не існувало, однак зараз стартап виробляє по 200 дронів на день. Безпілотники FP1 і FP2, розміром з невеликий літак, здійснили 60% українських діпстрайків. Кожен дрон коштує близько 50 000 доларів, що втричі дешевше, аніж "Шахеди" російського виробництва.

Що відомо про ракету "Фламінго"?