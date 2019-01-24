Де через негоду в Україні все ще ускладнено рух: перелік доріг

Станом на ранок 24 січня через ускладнення погодних умов обмеження руху все ще діє на одній автодорозі Миколаївщини, а до Кропивницького обемежений рух в'їзду великогабаритного транспорту.

Про це повідомляють у прес-службі Укравтодору.

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У Миколаївській області обмежений рух великогабаритного транспорту на автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове, від межі із Кіровоградською областю на ділянці протяжністю до 20 кілометрів. В Укравтодорі зазначили, що станом на 6 годинку ранку дорогу все ще очищують від снігу.

Крім того, у Кропивницькому діє обмеження на в'їзд до міста по а/д М-12, Н-14, Н-23, запроваджене зранку 23 січня.

Проїзд на дорогах державного значення в інших областях забезпечено,

— вказали в Укравтодорі.

До слова, для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно в роботі 1377 одиниць техніки та 1851 робітників.

Варто додати, що сьогодні, 24 січня, майже на всій території України очікується сніг, а у центральних та східних областях сніг з переходом в дощ. Спостерігається слабкий сніг у Львівській, Луганській та Чернігівській областях, сніг з дощем у Харківській, дощ у Донецькій та Запорізькій областях. Температура повітря коливається від -4 до -11°С, на півдні -2+3°С.

Нагадаємо, що 23 січня, Київ накрив сильний снігопад, через що на дорогах столиці утворилися численні затори. Рух найбільше ускладнено на проспекті Перемоги, в районі Бессарабської площі, Набережному шосе.