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      Де через негоду в Україні все ще ускладнено рух: перелік доріг

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      Через негоду в Україні на дорогах державного значення все ще ускладнено рух: перелік
      Через негоду в Україні на дорогах державного значення все ще ускладнено рух: перелік / Фото з відкритих джерел

      Станом на ранок 24 січня через ускладнення погодних умов обмеження руху все ще діє на одній автодорозі Миколаївщини, а до Кропивницького обемежений рух в'їзду великогабаритного транспорту.

      Про це повідомляють у прес-службі Укравтодору.

      Читайте також: На дорогах України обмежено рух транспорту через снігопади: перелік областей

      У Миколаївській області обмежений рух великогабаритного транспорту на автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове, від межі із Кіровоградською областю на ділянці протяжністю до 20 кілометрів. В Укравтодорі зазначили, що станом на 6 годинку ранку дорогу все ще очищують від снігу.

      Крім того, у Кропивницькому діє обмеження на в'їзд до міста по а/д М-12, Н-14, Н-23, запроваджене зранку 23 січня.

      Проїзд на дорогах державного значення в інших областях забезпечено,
      — вказали в Укравтодорі.

      До слова, для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно в роботі 1377 одиниць техніки та 1851 робітників.

      Варто додати, що сьогодні, 24 січня, майже на всій території України очікується сніг, а у центральних та східних областях сніг з переходом в дощ.  Спостерігається слабкий сніг у Львівській, Луганській та Чернігівській областях, сніг з дощем у Харківській, дощ у Донецькій та Запорізькій областях. Температура повітря коливається від -4 до -11°С, на півдні -2+3°С.

      Нагадаємо, що 23 січня, Київ накрив сильний снігопад, через що на дорогах столиці утворилися численні затори. Рух найбільше ускладнено на проспекті Перемоги, в районі Бессарабської площі, Набережному шосе.

      Теги: Новини України Негода в Україні Укравтодор Новини Миколаєва Новини Кропивницького
      Джерело: 24 Канал
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