Де на Одещині ховалися від декомунізації сім Ленінів і один Маркс

На території семи населених пунктів Болградського району на Одещині, як виявили активісти, намагались "сховатись" від декомунізації пам'ятники з символікою комуністичного тоталітарного режиму. Зокрема, пам'ятники Володимиру Леніну знайшли в селах Виноградівка, Виноградне, Голиця, Городнє, Залізничне, Калчеве, Нові Трояни. А у селі Городнє вдалося відшукати навіть пам'ятник Карлу Марксу.

Про це на своїй офіційній сторінці повідомив Український інститут національної пам'яті.

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Інститут негайно звернувся до керівників вказаних населених пунктів з вимогою якнайшвидше демонтувати меморіали. Відповідні листи до поліції, прокуратури та СБУ працівники Інституту також надіслали, адже посадовці органів місцевого самоврядування, які допустили порушення закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки" повинні бути притягнуті до відповідальності.



Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович

Закон не містить в собі додаткових умов і не вказує на якісь винятки: на усій території України категорично заборонено виготовляти, поширювати чи публічно використовувати символіку комуністичного режиму. Порушення закону карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявляв, що процес декомунізації в Україні підходить до свого завершення. А президент Петро Порошенко говорив, що вже перейменовано 52 тисячі площ і вулиць та майже тисяча населених пунктів.