Де поїсти в Парижі: 5 найкращих закладів від Євгена Клопотенка

Щоб скласти для вас цей перелік, я мужньо пожертвував своєю стрункістю. Їв постійно. Їв всюди. Їв навіть тоді, коли не хотів їсти.

Все для того, щоб написати наступне. В Парижі 7000 закладів, і серед усіх я знайшов 5 найкращих (на мою скромну професійну думку).

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1. Flottes – ресторан біля Лувру. Загалом, на цьому можна і зупинитися. Коли їси та думаєш, що десь там поруч знаходиться Мона Ліза, то все тобі автоматично стає смачнішим. Але в цьому закладі реально круті морепродукти та риба. Просто, зрозуміло, по-французьки, ідеально смачно.

2. Маркет Бастилії. Це ринок-ярмарка. Працює у четвер та неділю. Місце, де живуть найкращі продукти. Я поснідав там морськими їжаками, устрицями, купив куріпку, свіжих лісових грибів (так, у лютому), артишоків, ідеальних сирів та приготував звичайнісінький такий обід. Коротше, ринок Бастилії – восьме чудо світу.

3. Le Mary Celeste – французький бар. Там добра їжа, чудові авторські коктейлі, шумно, мало місця, багато французів та дуже трушно.

4. Frenchie – Bar a Vins – ресторан, схований від усього світу. Меню з 15-ти позицій. Їв там террін, фуа гра, свинячу голову, каракатиць та найсмачнішу Павлову у моєму житті.

5. Mamie par Jean Imbert – цей заклад відкрив для своєї бабусі переможець Top Chef 4. Я їв тушкований рис з куркою, м'ясо з цвітною капустою та м'ясним соусом та десерт у вигляді яйця. Блискуче місце для комфортного обіду.

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