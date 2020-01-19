Де шукати пункти обігріву

Щороку Державна служба з надзвичайних ситуацій анонсує відкриття пунктів обігріву. Недостатньо просто відкрити простір для усіх охочих зігрітися – потрібно щонайменше створити для цього умови.

Важливо, аби кожен мав можливість знайти тепло. Зараз на вулиці не так вже й холодно, але лише вдень. Ввечері та вночі температура рухається до позначки мінус, тому зростає ризик замерзнути. Особливо, якщо не мати нормального одягу та місця, де можна зігрітися. Пише Уляна Супрун на свої сторінці у Facebook.

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Є люди, які не мають домівки, а тому вимушені ночувати на вулиці або будь-де, де вдасться знайти притулок. Хтось працює на вулиці цілий день, а тому часто потерпає від обмороження.

Для тих, хто перебуває на вулиці довше, аніж триває звичайна прогулянка, створені пункти обігріву. Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України, є тут.

Щороку Державна служба з надзвичайних ситуацій анонсує відкриття пунктів обігріву. Недостатньо просто відкрити простір для усіх охочих зігрітися – потрібно щонайменше створити для цього умови.

Пункти обігріву часто є приміщеннями ЖЕКу або інших державних установ. Час їхньої роботи: з дев'ятої до шостої. Там можна посидіти на стільчику та випити гарячого чаю, поки працівники цих установ займаються своєю роботою. Після завершення робочого дня приміщення залишають усі.

Та найхолоднішим періодом доби є ніч, коли пункти обігріву завершують роботу. Найбільш вразливими у зимову пору року є бездомні люди. Вони не мають можливості заночувати у теплому приміщенні та поїсти теплої їжі, аби покращити теплорегуляцію тіла.

Спільнота Святого Егідія – Comunità di Sant'Egidio створила довідник для людей, які не мають житла, та тих, хто хоче і може їм допомогти. У довіднику є адреси місць для ночівлі, лікарень та точки роздачі їжі й одягу. Волонтери радять роздрукувати його та/або мати завжди під рукою, адже ніколи не знаєш, коли людина проситиме про допомогу. Посилання на довідник тут.

Що ви можете зробити, якщо надворі зимно і ви бачите бездомну людину?

– Запропонуйте людині теплого чаю або супу. Теплі харчі покращують травлення та сприяють швидшому зігріванню тіла.

– Подаруйте їй шарф, шапку або рукавички. Принесіть свій теплий одяг, який ви вже не носите. Також корисними будуть засоби першої гігієни.

– Оплатіть людині ночівлю у гостелі або муніципальній нічліжці. Найдешевші варіанти – від 20 до 100 гривень. Часто бездомні не мають таких грошей.

– Якщо людина заснула на вулиці, розбудіть її і проведіть у будь-яке тепле місце. Найчастіше люди замерзають уві сні, адже тоді не відчувають, що їм холодно. Викличте швидку, якщо людині зле або вона не просинається, і прослідкуйте за тим, аби медичні працівники надали першу допомогу.

Майте при собі перелік адрес пунктів обігріву. Вони можуть знадобитися не лише людям, які живуть на вулиці, а й вам.

Що робити, якщо ви плануєте довго бути на вулиці?

– Одягайте багатошаровий одяг. Краще одягнути кілька легких светрів, аніж один теплий – це краще збереже тепло вашого тіла, адже створить простір між одежинами для циркуляції повітря. Термобілизна утримуватиме тепло і не впускатиме холодне повітря до тіла.

– Шапка, шарф та рукавички зігріватимуть відкриті частини тіла. Вони, у свою чергу, відповідають за загальну терморегуляцію тіла.

– Періодично заходьте у тепле приміщення. Це може бути кав'ярня, магазин, метро тощо. Так руки і ноги не обмерзатимуть, а тому мороз надворі переноситиметься легше.

– Не пийте алкоголь. Він не зігріває.

– Не виходьте на вулицю голодними. Завжди майте при собі теплий чай або суп у термосі. У холодну пору важливо правильно харчуватися, аби утримувати тепло всередині організму.

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