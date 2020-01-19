21:44
19 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Блоги Уляна Супрун
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      БЛОГ Уляна Супрун
      Ексміністерка охорони здоров'я України.

      Де шукати пункти обігріву

      92
      Як не дати замерзнути бездомним / ukranews.com

      Щороку Державна служба з надзвичайних ситуацій анонсує відкриття пунктів обігріву. Недостатньо просто відкрити простір для усіх охочих зігрітися – потрібно щонайменше створити для цього умови.

      Важливо, аби кожен мав можливість знайти тепло. Зараз на вулиці не так вже й холодно, але лише вдень. Ввечері та вночі температура рухається до позначки мінус, тому зростає ризик замерзнути. Особливо, якщо не мати нормального одягу та місця, де можна зігрітися. Пише Уляна Супрун на свої сторінці у Facebook.

      Варто знати: Як зрозуміти, що у вас проблеми з імунітетом

      Є люди, які не мають домівки, а тому вимушені ночувати на вулиці або будь-де, де вдасться знайти притулок. Хтось працює на вулиці цілий день, а тому часто потерпає від обмороження.

      Для тих, хто перебуває на вулиці довше, аніж триває звичайна прогулянка, створені пункти обігріву. Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України, є тут

      Щороку Державна служба з надзвичайних ситуацій анонсує відкриття пунктів обігріву. Недостатньо просто відкрити простір для усіх охочих зігрітися – потрібно щонайменше створити для цього умови.

      Пункти обігріву часто є приміщеннями ЖЕКу або інших державних установ. Час їхньої роботи: з дев'ятої до шостої. Там можна посидіти на стільчику та випити гарячого чаю, поки працівники цих установ займаються своєю роботою. Після завершення робочого дня приміщення залишають усі.

      Та найхолоднішим періодом доби є ніч, коли пункти обігріву завершують роботу. Найбільш вразливими у зимову пору року є бездомні люди. Вони не мають можливості заночувати у теплому приміщенні та поїсти теплої їжі, аби покращити теплорегуляцію тіла.

      Спільнота Святого Егідія – Comunità di Sant'Egidio створила довідник для людей, які не мають житла, та тих, хто хоче і може їм допомогти. У довіднику є адреси місць для ночівлі, лікарень та точки роздачі їжі й одягу. Волонтери радять роздрукувати його та/або мати завжди під рукою, адже ніколи не знаєш, коли людина проситиме про допомогу. Посилання на довідник тут.

      Що ви можете зробити, якщо надворі зимно і ви бачите бездомну людину? 

      – Запропонуйте людині теплого чаю або супу. Теплі харчі покращують травлення та сприяють швидшому зігріванню тіла.

      – Подаруйте їй шарф, шапку або рукавички. Принесіть свій теплий одяг, який ви вже не носите. Також корисними будуть засоби першої гігієни.

      – Оплатіть людині ночівлю у гостелі або муніципальній нічліжці. Найдешевші варіанти – від 20 до 100 гривень. Часто бездомні не мають таких грошей.

      – Якщо людина заснула на вулиці, розбудіть її і проведіть у будь-яке тепле місце. Найчастіше люди замерзають уві сні, адже тоді не відчувають, що їм холодно. Викличте швидку, якщо людині зле або вона не просинається, і прослідкуйте за тим, аби медичні працівники надали першу допомогу.

      Майте при собі перелік адрес пунктів обігріву. Вони можуть знадобитися не лише людям, які живуть на вулиці, а й вам.

      Що робити, якщо ви плануєте довго бути на вулиці?

      Одягайте багатошаровий одяг. Краще одягнути кілька легких светрів, аніж один теплий – це краще збереже тепло вашого тіла, адже створить простір між одежинами для циркуляції повітря. Термобілизна утримуватиме тепло і не впускатиме холодне повітря до тіла.

      Шапка, шарф та рукавички зігріватимуть відкриті частини тіла. Вони, у свою чергу, відповідають за загальну терморегуляцію тіла.

      Періодично заходьте у тепле приміщення. Це може бути кав'ярня, магазин, метро тощо. Так руки і ноги не обмерзатимуть, а тому мороз надворі переноситиметься легше.

      Не пийте алкоголь. Він не зігріває.

      Не виходьте на вулицю голодними. Завжди майте при собі теплий чай або суп у термосі. У холодну пору важливо правильно харчуватися, аби утримувати тепло всередині організму.

      Рекомендуємо: Аномальна погода в Україні: причини та наслідки найтеплішої зими десятиріччя

      Генерал Кривонос розповів про ймовірний наступ Росії та силовий сценарій повернення Донбасу
      сьогодні
      15037
      Автор: Уляна Супрун
      Теги: Новини України Погода Публікації Люті морози Новини Здоров'я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Хто "копає" під Кабмін та страшні катування у Харківській колонії – відео тижня
      Северин Трач 701
      сьогодні , 19:00 Де шукати пункти обігріву
      Уляна Супрун 92
      15 січня , 12:06 Як заробляти гроші на хобі: корисні поради
      Марія Бондар 8204
      15 січня , 16:55 Куди піти у січні: найцікавіші події Києва
      1474
      сьогодні , 17:30 Найкращі судді у 2019 році: хто вразив принциповістю
      Ірина Шиба 571
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук